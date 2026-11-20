Diversi contenziosi sugli assegni familiari, che negli anni hanno visto contrapporsi da un lato i richiedenti di origine straniera (con figli residenti all’estero) e dall’altro l’ente che eroga quei sussidi, ovvero l’Inps, sono stati una partita giudiziaria impari.

Una buona parte di queste controversie, di cui ieri abbiamo dato conto sulle nostre colonne, veniva già decisa in partenza, ancor prima che la giustizia facesse il suo corso con i tre gradi di giudizio. E se questa dinamica è stata una solida prassi per un lungo periodo di tempo, molto (o tutto) lo si deve alla legge che disciplina la materia.

Ma per comprendere come si è arrivati alla sentenza di primo grado del 4 novembre pronunciata dal giudice del lavoro di Prato Mariella Galano, che ha decretato il riconoscimento degli assegni familiari agli undici figli di un uomo poligamo di origine senegalese, di cui nove residenti in Africa, bisogna fare un salto al 1988.

È l’anno in cui viene introdotto l’Assegno per il nucleo familiare, sostituito nel marzo del 2022 dall’assegno unico. Il verdetto di Galano, nonostante sia arrivato quest’anno, riguarda anche l’Anf, dato che al senegalese l’Inps dovrà corrispondere anche gli arretrati del sussidio convertito in legge quasi 40 anni fa.

L’assist al richiedente glielo serve un cavillo della norma andata in pensione da quattro anni.

Per l’Anf opera infatti una prescrizione quinquennale, motivo per cui l’uomo che lavora come dipendente di una tintoria di Vaiano ha ottenuto anche il pagamento di una fetta di arretrati, che l’Inps inizialmente non gli aveva corrisposto. L’ente aveva inizialmente negato la richiesta, domandando una serie di certificazioni per attestare la composizione dell’intero nucleo familiare, compreso uno stato di famiglia nel quale figurassero tutti i figli.

I nove bambini residenti in Senegal erano però nati da relazioni con donne diverse dalla moglie il cui matrimonio era stato riconosciuto dall’ordinamento italiano e, di conseguenza, non comparivano nella documentazione anagrafica relativa a quell’unione.

L’inevitabile problema riscontrato nella documentazione non aveva tuttavia scoraggiato l’uomo senegalese, che si era poi rivolto al giudice del lavoro sostenendo che non potesse essere escluso il rapporto di filiazione per il solo fatto che i figli fossero nati da altre relazioni. Una mossa che si è rivelata al momento vincente, in attesa del ricorso dell’Istituto di previdenza.

Una fonte vicina al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato che il leader del Carroccio «è in contatto con l’Inps, che certamente farà ricorso». E che il partito vuole «togliere l’Isee come criterio di accesso ai sussidi».

Il pronunciamento del 4 novembre non è effetto della legge italiana del 1988, che stabilisce come non facciano parte «del nucleo famigliare il coniuge e i figli di un cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica». Ma conseguenza diretta di una sentenza del 2020 che arriva direttamente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il nodo del permesso di soggiorno

La direttiva ha stabilito l’incompatibilità con il diritto comunitario dell’esclusione, dal calcolo dell’Anf, dei familiari, residenti in Paesi extracomunitari, di lavoratori stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno, quando una simile esclusione non veniva applicata ai cittadini italiani. In sostanza, la parità di trattamento predicata dall’Ue va a garanzia del fatto che la residenza dei familiari fuori dai confini europei non diventi, automaticamente, una ragione per negare una prestazione sociale riconosciuta agli altri lavoratori.

Nel 2022 arriva la determina che sancisce l’ennesima subordinazione del diritto italiano a quello di Bruxelles. L’11 marzo di quattro anni fa la Corte costituzionale ha emesso una sentenza che ha chiarito gli effetti della prevalenza del diritto europeo sulle disposizioni nazionali incompatibili. L’Organo ha infatti stabilito che, quando una norma interna contrasta con una disposizione comunitaria, giudici e amministrazioni devono assicurarne la prevalenza, disapplicando la disposizione nazionale incompatibile.

Anche l’Inps ha dovuto prendere atto di questo orientamento, emanando una circolare con indicazioni operative che fossero in linea con lo spirito del diktat di Bruxelles. La preminenza del diritto europeo ha certamente ampliato la platea dei sussidiati: un aggravio economico non indifferente per i conti dell’Inps, e quindi dello Stato.

La reazione del governo Meloni

Va altresì specificato come la sentenza del 2020 della Corte Ue poggi sulla direttiva del 2011/98, in cui venne stabilito il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale. Il governo italiano, con un decreto legislativo del 2014, recepisce quella direttiva.

Quel momento costituisce l’inizio di un periodo, lungo otto anni, in cui la legge diventa la più grande garanzia per i richiedenti di ottenere sussidi anche per i famigliari residenti all’estero. Otto anni in cui diversi governi, quasi esclusivamente a trazione progressista, non hanno fatto nulla per modificare una legge che innescava un meccanismo distorto.

La vicenda di Prato ha provocato la reazione della maggioranza. La deputata Fdi Sara Kelany denuncia «un atteggiamento ideologico da parte della magistratura» e annuncia verifiche per individuare eventuali lacune nella normativa e valutare possibili correttivi. L’eurodeputato della Lega Paolo Borchia ha dichiarato che la delegazione del Carroccio sta preparando una lettera alla Commissione Ue: la sentenza «può essere un precedente che spinge verso l’elargizione di aiuti non dovuti, a carico dei contribuenti italiani».