Il caso Roggero ha fatto e fa discutere e, forse, la troppa discussione mediatica ha impedito una equilibrata, prudente valutazione dei fatti, accentuandone un’analisi asfittica, quasi autoptica. I latini insegnavano che «adgreditus non habet staderam in manu» (ovvero «l’aggredito non ha in mano la bilancia») e i vecchi Manuali di diritto penale ne riportavano il brocardo a monito degli studenti, futuri avvocati, magistrati, giuristi, onde il loro fosse un giudizio equo, non scientifico.

L’equità, infatti, è la giustizia del caso particolare; la scienza giuridica, invece, una tecnica delle norme. Che cosa vuole suggerire la metafora della bilancia che manca alla disponibilità dell’aggredito, nel momento dell’aggressione? Essa suggerisce (almeno) due cose.

Una prima riguarda, banalmente, la «sorpresa» dell’aggressione, alla quale nessuno è preparato: nessuno, infatti, attende l’aggressore con la bilancia in mano per soppesare azione e reazione con fredda, inflessibile lucidità, né dispone di un cronometro per tenere i tempi dell’aggressione e stabilire quando essa cessi.

Una seconda riguarda il riferimento all’ordine della giustizia – la bilancia ne è il simbolo – che vorrebbe dare a ciascuno il suo (»suum quique tribuere«), cioè a dire pesare esattamente ciò che è dovuto. Cosa che all’aggredito, in quanto tale, non può essere chiesta, tantomeno imposta.

Cosa dice la condanna a Mario Roggero

E ciò perché colui il quale viene gravemente offeso nei suoi diritti e ne vede esposta ad attuale pericolo la tutela, non potendo ricorrere immediatamente alle Forze dell’ordine, è costretto a reagire «hic et nunc», senza averne gli strumenti innanzitutto intellettuali. E la reazione… non è un giudizio: essa è una risposta non necessariamente consapevole a una violenza attuale, posta in essere con i mezzi disponibili, anche sul piano emotivo.

Colui il quale reagisce, pertanto, non è e non può essere giudice nella e della propria causa (nessuno può esserlo, in realtà)… né gli si può chiedere l’equilibrio, la terzietà e l’imparzialità che, invece, dovrebbero caratterizzare l’arte dello «ius dicere».

Altro, infatti, è il profilo dell’imputabilità, legato alla capacità di intendere e di volere e altro è il profilo dell’equilibrio nel giudizio. Peraltro è pur vero che altra è la violenza contro l’innocente, e altra la sproporzione (eventuale) nella difesa contro il criminale.

Per la Corte di Cassazione, quando Mario Roggero inseguì i rapinatori e sparò, la rapina era ormai finita e il gioielliere aveva compreso che per sé e per i propri familiari non vi era più pericolo. Su questa ricostruzione si fonda la sentenza n. 40408/2026 della I sezione penale, pronunciata il 15 luglio 2026 e depositata il 17 novembre 2026, che ha confermato la pena a 14 anni e nove mesi di reclusione, escludendo anche l’applicabilità della scriminante putativa ex art. 59 c.p.

Si tratta di una sentenza di conferma relativa a un giudizio essenzialmente basato sulle immagini delle videoregistrazioni che hanno colto le sequenze dell’azione.

Di cosa non si è tenuto conto

Le immagini, però, consentono di prendere visione dei movimenti; altra cosa è la percezione sul piano psicologico di colui il quale li compie. E la valutazione di quest’ultima, nel giudizio sulla legittimità della difesa, deve o dovrebbe tenere conto della violenza subita, della rapidità degli eventi, della indisponibilità di quella bilancia alla quale si è fatto cenno prima.

E anche il giudizio sulla cessazione dell’offesa e sull’inattualità del pericolo non può limitarsi alla sequenza registrata da un filmato, perché altra è la fuga (dell’aggressore) e altra è o può essere la percezione che ne ha l’aggredito, anche sotto il profilo della continuità dell’azione.

Quest’ultima, infatti, sarebbe da valutarsi in senso concettuale e non cronologico, applicando, peraltro, (mutatis mutandis) il criterio che sovrintende all’istituto della c.d. quasi-flagranza disciplinato dall’art. 382 c.p.p.: onde il delitto è (ancora) flagrante anche dopo l’esaurimento fattuale della fattispecie che lo integra, se vi sono elementi tali da escludere una soluzione di continuità.

Si tratta, allora, di capire che l’aggredito e l’aggressore non sono eguali, con buona pace di ogni egualitarismo illuministico, e che i fatti del primo non possono valutarsi con gli stessi criteri con i quali si giudica del secondo.