Garlasco, 24 fonti di prova contro Sempio: dai tabulati al Dna, ecco il dossier dei pm

Il cuore della nuova inchiesta su Garlasco è tutto in quelle 24 voci messe in fila dalla Procura di Pavia. Testimonianze, intercettazioni, consulenze scientifiche, perizie, tabulati telefonici e persino quaderni e manoscritti sequestrati durante le perquisizioni. È il materiale che i pm guidati da Fabio Napoleone indicano nella richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio aggravato di Chiara Poggi. Un elenco dettagliato delle fonti di prova che accompagnerà il trentottenne davanti al gup Luigi Riganti il prossimo 25 febbraio, quando si aprirà l’udienza preliminare.

I tabulati telefonici e le prove raccolte dai pm

Non si tratta soltanto della ricostruzione accusatoria, ma di un vero e proprio inventario del lavoro investigativo svolto dal 2025 dal pool della Procura e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Si parte dai tabulati telefonici relativi alla cella del Comune di Garlasco il 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara venne uccisa nella villetta di via Pascoli. Nell’elenco compaiono anche i tabulati della famiglia Poggi. Si parla di quelli relativi al periodo compreso tra gennaio e agosto dello stesso anno, con riferimento alle telefonate effettuate da Sempio verso l’abitazione della vittima. Oltre all’informativa dei carabinieri del 21 aprile 2026.



Dna, impronta 33 e tracce di sangue: le consulenze scientifiche

Una parte consistente del fascicolo è rappresentata dagli approfondimenti scientifici. Sono otto le consulenze citate dagli inquirenti. Tra queste, quella del tenente colonnello Andrea Berti sulla Bloodstain Pattern Analysis, lo studio delle tracce ematiche e della scena del crimine, e quella della medico legale Cristina Cattaneo, che si è occupata delle cause della morte di Chiara e della sua collocazione temporale. Ci sono poi gli accertamenti dattiloscopici di Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, che riguardano anche la cosiddetta impronta 33, individuata sul muro della villetta e attribuita dagli investigatori alla mano di Sempio.

Gli stessi consulenti hanno firmato anche l’analisi tecnico-calzaturiera sull’impronta di una scarpa a pallini, che potrebbe appartenere all’indagato ed essere compatibile con la misura del suo piede. Un altro capitolo riguarda il Dna trovato sulle unghie di Chiara: la consulenza di Carlo Previdere e Pierangela Grignani ne ipotizza la riconducibilità a Sempio.

Le perizie sull’omicidio di Chiara Poggi e la ricostruzione del delitto

Nel dossier figurano inoltre la consulenza informatico-forense di Paolo Del Checco sul computer di Alberto Stasi e la ricostruzione tridimensionale del delitto realizzata dall’ingegnere Simone Tiddia. A queste si aggiungono le perizie svolte durante l’incidente probatorio: dagli accertamenti sulle impronte latenti a quelli dattiloscopici di Giovanni Di Censo, fino all’analisi del Dna condotta dalla poliziotta Denise Albani. Particolare attenzione è riservata anche alle tracce di sangue. Tra le 24 fonti di prova viene infatti indicata la relazione dei Ris di Cagliari sulle «tracce ematiche a V» e sul cosiddetto «scalino 0», presenti sul pavimento della casa dei Poggi. Elementi che, nella prospettiva degli investigatori, possono contribuire a ricostruire gli spostamenti dell’assassino all’interno dell’abitazione.

Le testimonianze: da Marco Poggi agli amici del gruppo di Garlasco

Non mancano le testimonianze.

Nell’elenco sono riportate quelle di Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito il 10 marzo e il 20 maggio 2025 e poi il 6 maggio 2026. Ci sono anche le dichiarazioni degli amici del gruppo di Garlasco, Mattia Capra, Alessandro Biasibetti e Roberto Freddi, oltre a quelle di Aldo Mattei, carabiniere del Ris che aveva lavorato alla prima indagine e che è stato ascoltato anche in relazione ai presunti errori investigativi di allora.

Intercettazioni e manoscritti: cosa contiene il dossier di Sempio

A completare il quadro ci sono tutte le intercettazioni dell’inchiesta, gli atti della precedente indagine su Sempio, archiviata nel 2017, e i quaderni e manoscritti sequestrati nelle abitazioni dell’indagato e dei suoi genitori. Un insieme di elementi che la Procura ritiene sufficiente a sostenere l’accusa e a chiedere che Sempio venga processato. Sarà ora il giudice dell’udienza preliminare a valutare se le prove raccolte giustifichino il rinvio a giudizio: l’elenco dei pm, naturalmente, non equivale a una dichiarazione di colpevolezza.

Gli zii di Chiara Poggi persone offese: la posizione della famiglia

Intanto si muovono anche i familiari di Chiara. Gli zii della vittima, Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, genitori delle gemelle Cappa, hanno depositato attraverso i rispettivi legali la nomina come persone offese, così come indicati dalla Procura nella chiusura delle indagini e nella richiesta di processo.

Dopo aver esaminato gli atti, decideranno se costituirsi parte civile nell’udienza preliminare del 25 febbraio. Le cugine, invece, non sono state indicate come persone offese.

I genitori di Chiara invece hanno già fatto sapere che non intendono costituirsi contro Sempio. Restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, e ritengono che non possano chiedere una seconda volta il risarcimento per lo stesso danno, già riconosciuto con la sentenza passata in giudicato.

La scelta non pregiudica comunque la loro posizione di persone offese nel procedimento. Sul fronte opposto, resta atteso per i prossimi giorni il deposito a Brescia della richiesta di revisione della condanna di Stasi da parte dei suoi difensori. Due percorsi giudiziari che continuano a intrecciarsi attorno all’omicidio di Chiara Poggi, a diciannove anni da quel 13 agosto 2007.