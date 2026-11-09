Tra le mille poltrone di Leoluca Orlando pure il football americano

C’è chi colleziona francobolli, chi auto d’epoca e chi poltrone. Leoluca Orlando, classe 1947, ha scelto la terza specialità, praticandola con una costanza che farebbe impallidire qualsiasi atleta professionista. Sindaco di Palermo quando al governo c’era Bettino Craxi, parlamentare nella Prima e nella Seconda Repubblica, fondatore di partiti, portavoce di altri, oggi eurodeputato dei Verdi. E, come se il curriculum non fosse già abbastanza affollato, dal 2002 presidente della Federazione italiana di American Football. Ventiquattro anni di touchdown istituzionali, senza mai perdere il possesso della palla.

Il dettaglio è certificato dal Coni: alla voce «Presidenti» della Fidaf compare una sola riga, «2002 – Leoluca Orlando». La federazione ha ottenuto il riconoscimento come Federazione sportiva nazionale nel 2024, ma Orlando la guidava già da 22 anni. E il 1° febbraio 2025 è stato rieletto con il 92,4% dei voti.

I 22 anni da sindaco e la lunga carriera politica

Il palmarès politico è altrettanto impegnativo. Orlando è stato sindaco di Palermo dal 1985 al 1990, dal 1993 al 2000 e dal 2012 al 2022: 22 anni complessivi, distribuiti su tre grandi stagioni amministrative e cinque mandati secondo la scansione del Comune. È passato dalla Dc alla Rete, il movimento da lui fondato nel 1991, poi dall’Italia dei Valori, di cui è stato portavoce nazionale, fino alla candidatura con Avs nel 2024. Nel frattempo è stato deputato regionale, parlamentare nazionale ed europarlamentare

Eppure la poltrona più sorprendente non è a Palazzo delle Aquile né a Strasburgo. È quella del football americano. Una passione tutt’altro che clandestina: nel 2023 Orlando ha celebrato l’Italian Bowl disputato a Toledo, nell’Ohio, raccontando incontri con John Grisham e l’entusiasmo degli italoamericani. Insomma, il politico oggi seduto tra i Verdi europei, spesso critici verso le scelte di Washington, quando si tratta di touchdown guarda volentieri oltreoceano.

Il riconoscimento del Coni e la rielezione fino al 2028

Per correttezza, Orlando rivendica risultati concreti: il riconoscimento Coni e l’ingresso del flag football nel programma olimpico di Los Angeles 2028. Nessuno sostiene che sia rimasto fermo. Il problema è semmai che non sembra intenzionato a fermarsi. Nel 2025 ha ottenuto un altro mandato fino al 2028. Quando scadrà, saranno 26 anni dalla prima elezione federale. Nel football si cambiano i giocatori, si alternano attacco e difesa, si esauriscono i tempi regolamentari. Per Leoluca Orlando, invece, la partita delle presidenze pare sempre ai tempi supplementari.