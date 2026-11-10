Palazzopoli, la Procura molla le accuse: chiesta l’archiviazione per Sala

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e l’imprenditore Manfredi Catella nell’ambito della maxi inchiesta sull’urbanistica milanese. La richiesta riguarda le ipotesi di falso, corruzione e induzione indebita legate all’attività della Commissione per il paesaggio del Comune e ai rapporti tra i suoi componenti e gli operatori del settore immobiliare.

Le ragioni della richiesta

La decisione è arrivata al termine di una valutazione complessiva degli atti e degli sviluppi del procedimento cautelare. La Procura ha tenuto conto, in particolare, delle indicazioni contenute nei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del Riesame.

A spiegarlo è stato il procuratore Viola, che in una nota ha chiarito la posizione sui reati di falso. «Con riguardo ai reati di falso strumentali alle condotte corruttive, secondo le valutazioni emerse in sede giurisdizionale, è stata esclusa la loro sussistenza», si legge nella comunicazione della Procura.

La posizione di Sala

Un passaggio specifico riguarda il sindaco e le contestazioni di induzione a dare o promettere indebita utilità. Anche in questo caso gli inquirenti hanno seguito le indicazioni arrivate dal gip e dal Tribunale del Riesame. Secondo il procuratore, è stata riscontrata «l’assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l’accusa in giudizio».

Cosa succede ora

La richiesta di archiviazione è un passaggio rilevante nella maxi inchiesta che ha coinvolto alcuni dei principali protagonisti della vicenda urbanistica milanese. Spetterà ora al giudice per le indagini preliminari decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura.