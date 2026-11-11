L’ex sottosegretario del governo Prodi, Tommaso Casillo (attuale presidente della Soresa, la centrale degli acquisti per la sanità campana), è finito ieri in carcere per corruzione con l’accusa di aver intascato mazzette in cambio di favori a imprenditori ritenuti vicini a Vincenzo Pagano, reggente del clan Veneruso nell’area orientale di Napoli. L’ex deputata del M5s, Teresa Manzo e il sindaco di Volla (Napoli), Giuliano Di Costanzo, eletto la prima volta nel 2021 con il sostegno di Pd e M5s, sono invece indagati per aver piegato la propria funzione pubblica a interessi personali e convocati, per questo, dal gip Emilio Minio per l’interrogatorio preventivo.

L’inchiesta della Dda su appalti, nomine e tangenti

Si abbatte come uno tsunami sul centrosinistra campano l’inchiesta della Dda di Napoli su appalti, nomine e tangenti coordinata dal pm Henry John Woodcock e affidata al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Nove le persone finite in carcere, quattro ai domiciliari. Per altri 18 indagati la misura cautelare richiesta dalla Procura sarà valutata nei prossimi giorni. E mentre dalle carte emergono nebulose commistioni in settori strategici come sanità e gestione dei rifiuti, il centrodestra campano incalza il governatore Roberto Fico, chiamato a una netta presa di posizione rispetto ai fatti prospettati dalla Procura partenopea.

Al centro delle indagini, un articolato sistema di rapporti illeciti tra camorra, imprenditori, amministratori locali ed esponenti di alcuni organismi regionali. L’obiettivo? Pilotare o condizionare l’affidamento e la gestione di appalti pubblici. Chi indaga ipotizza un rapporto di scambio di favori tra il boss Pagano e gli imprenditori Mario e Marco Langella (tutti e tre sono finiti in carcere), fondato sul consolidamento di un sistema corruttivo capace di permeare facilmente il mondo della pubblica amministrazione per ottenere l’affidamento di servizi, condizionare le gare o anche solo per incassare in tempi rapidi dei pagamenti. Un sistema illecito oliato con metodi «tradizionali», dalle mazzette in contanti alle promesse di assunzioni.

Casillo, le tangenti per le gare di barelle e rifiuti

In un pacco regalo (color nero e fiocco arancione) di Natale, ad esempio, consegnato a casa sua il 23 dicembre 2025 dall’imprenditore Marco Langella, Casillo avrebbe trovato 20.000 euro. Niente di paragonabile ai 100.000 euro che avrebbe ricevuto in un secondo momento in una busta sigillata. L’ex senatore e sottosegretario alle Infrastrutture del secondo governo Prodi (i suoi primi passi in politica li aveva mossi negli anni Settanta tra le fila del Psi di Bettino Craxi), è accusato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Le due tangenti, secondo i pm, sarebbero legate alla gara (suddivisa in più lotti) per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie della Campania del valore complessivo di circa 24 milioni di euro e all’affidamento da 30 milioni in cinque anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Somma Vesuviana. Nel primo caso, il presidente di Soresa avrebbe incassato la mazzetta per favorire i Langella attraverso la garanzia di quattro punti di vantaggio su un’altra azienda interessata ai lotti 1 e 4. Punteggio, all’esito della gara, non sufficiente per l’aggiudicazione. Ma a quel punto Casillo si sarebbe impegnato per garantire all’impresa di Marco Langella i lotti relativi alle aree di Salerno e Avellino.

Per i segretari regionali di Fdi, Lega, Noi moderati e Forza Italia, Gennaro Sangiuliano, Gianpiero Zinzi, Gigi Casciello e Fulvio Martusciello, «i gravi episodi emersi dall’inchiesta aprono uno spaccato inquietante sulla gestione della sanità campana». Per ora il governatore grillino Fico ha annunciato una «risposta istituzionale immediata e chiara» convocando un’assemblea dei soci Soresa per «procedere a un incisivo cambiamento della governance della società».

Teresa Manzo e il posto di lavoro per il compagno

Un’altra esponente del M5s, l’ex deputata Teresa Manzo, dovrà difendersi davanti al gip dall’accusa di corruzione per aver sostenuto politicamente la nomina di Dario Vicedomini (da parte del ministero dello Sviluppo economico) a commissario coordinatore del Cus, il Centro unico di servizi per le società cooperative, datata 30 novembre 2020, in cambio di un posto di lavoro e di uno stipendio per Alessandro Martino, il suo compagno.

Assunzione ratificata il 24 gennaio 2022 con un netto di circa 1.000 euro al mese a fronte di una presenza assai discontinua, rispetto alla quale, alla fine del 2024, l’ex parlamentare 5 stelle avrebbe finanche chiesto un aumento di ulteriori 500 euro al mese. A prevalere sarebbero, però, state ancora le assenze di Martino, al punto che in un’intercettazione dello scorso 8 giugno, Vicedomini si sfoga dicendo: «Qua l’unico che ha rispettato il patto è il sottoscritto».

Il sindaco di Volla e le «caramelle» di Langella

Riportano, invece, ai rapporti illeciti tra gli imprenditori Langella e la pubblica amministrazione, le accuse contestate al sindaco di Volla, Di Costanzo. Il primo cittadino nel maggio del 2024 avrebbe ricevuto un «pacchetto di caramelle» da Marco Langella. Per gli inquirenti, però, ad addolcire il sindaco sostenuto dal Pd nella doppia vittoria alle comunali del 2021 e del 2025 (nel primo caso anche con l’appoggio del M5s), sarebbe stata una mazzetta.

Un sistema che per i pm avrebbe dato i suoi frutti, al punto che il padre dell’imprenditore, Mario Langella, il 27 ottobre 2025 arriva a suggerire al figlio di fare uno sforzo in più e raddoppiare da 1.000 a 2.000 euro la somma destinata al primo cittadino per farlo sentire «…più galvanizzato». In cambio, ma è solo una delle ipotesi contestate, il sindaco avrebbe fatto pressioni sugli uffici del suo comune per velocizzare il pagamento delle fatture alle società dei Langella.

Per il senatore di Fdi, Antonio Iannone, l’inchiesta conferma che «nel Pd c’è una questione morale grande come un grattacielo». Sull’aspetto penale, a cominciare dalle eventuali esigenze cautelari, sarà il gip ad esprimersi dopo l’interrogatorio preventivo.