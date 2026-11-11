Da ex indagato per corruzione a testimone chiave delle anomalie nell’inchiesta che nel 2017 portò all’archiviazione lampo della posizione di Andrea Sempio. Mario Venditti, l’ex procuratore aggiunto di Pavia, torna davanti ai magistrati. Stavolta come persona informata sui fatti.

Il gip di Brescia ha escluso il suo coinvolgimento, ma, pur senza formulare valutazioni sulle responsabilità individuali, ha lasciato aperta l’ipotesi di «un accordo collocato al livello della polizia giudiziaria» oppure di «un millantato credito consumato a danno degli stessi Sempio».

Caso Garlasco, Venditti torna in Procura: nel mirino i rapporti con la «Squadretta»

E così Venditti, uscito dall’inchiesta per corruzione, potrebbe dover ricostruire il funzionamento della «Squadretta» che a Pavia lavorava a stretto contatto con i pm, i rapporti tra quegli investigatori e il percorso delle carte che accompagnarono l’archiviazione. «Il caso Garlasco? Ormai è una casa di cristallo, diciamo così», risponde Venditti alla Verità.

Una casa di cristallo, ma ancora con le tende tirate. E lui non sembra intenzionato ad aprirle con la stampa: «Parliamo di un’indagine e gli atti sono riservati finché non vengono resi pubblici». Inutile insistere.

La risposta è garbata ma ferma: «Se ho detto nulla, è nulla. Il fatto stesso che io vada in Procura è già un’informazione riservata, come tutti gli atti del procedimento penale. Non posso rispondere né adesso né dopo e non posso dire cosa mi è stato chiesto. Più che un diritto di non rispondere, per un ex magistrato inquirente è un dovere e bisogna essere rispettosi delle regole».

Nonostante il richiamo impeccabile al Codice di procedura penale, però, basta leggere il decreto con cui il gip di Brescia ha archiviato proprio la sua posizione per dedurre, oltre al perimetro investigativo, anche le ragioni della sua convocazione.

Perché, se Venditti è uscito dall’inchiesta, restano da chiarire le condotte degli uomini che lavoravano con lui. Il luogotenente Salvatore Campa, sentito il 5 marzo 2025, ha descritto i marescialli Silvio Sapone, Giuseppe Scoppetta e il maggiore Maurizio Pappalardo come gli «uomini di fiducia» dell’ex procuratore aggiunto.

E il magistrato Stefano Zanoncelli ha raccontato che Venditti teneva ogni mattina una riunione con quella che lui stesso chiamava la «Squadra». Vi partecipavano abitualmente Sapone e Scoppetta, mentre Pappalardo frequentava l’ufficio con assiduità.

È possibile che i pm vogliano capire come funzionasse la «Squadretta» e, soprattutto, chi avesse accesso alle informazioni riservate. I rapporti di fiducia, ha chiarito il gip bresciano, non dimostrano alcun accordo corruttivo. Ma proprio quella vicinanza potrebbe aver consentito a qualcuno di vantare un’influenza sulle decisioni del magistrato.

Il gip bresciano, infatti, ha ipotizzato «un millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio». I cui familiari hanno verbalizzato che il denaro contante che circolava in famiglia serviva per pagare gli avvocati Massimo Lovati, Federico Soldani e Roberto Grassi (le cui dichiarazioni sembrano aver complicato la ricostruzione del percorso dei soldi).

A Brescia era stato iscritto sul registro degli indagati anche Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Ma se anche Andrea sia finito a Modello 21 (il registro delle notizie di reato a carico di persone note) al momento resta un mistero.

Il 5 ottobre scorso l’avvocato Angela Taccia ha depositato una richiesta «ex articolo 335 del codice di procedura penale (un’istanza che permette di conoscere se ci sono iscrizioni che riguardano una persona, ndr)» e la Procura di Pavia ha risposto in modo sibillino: «Non esistono iscrizioni suscettibili di comunicazione», conferma l’avvocato Liborio Cataliotti.

Del resto, i pm non sono tenuti a rispondere quando ci sono aspetti ancora coperti da segreto. Poi ci sono le anomalie rilevate sul fascicolo del 2017: intercettazioni trascritte in modo incompleto e contatti definiti irrituali tra i militari e l’indagato.

E c’è la voce di Andrea, captata nel novembre 2025 mentre confidava i suoi timori: «Non vorrei che davvero Soldani abbia avuto dei contatti con Sapone oltre quelli che so io, non vorrei che avesse davvero recuperato delle carte».

I contatti tra Sapone e Sempio e le intercettazioni chiuse in fretta: cosa deve chiarire l’ex pm

Proprio i contatti tra Sempio e Sapone potrebbero essere al centro dell’audizione di Venditti. Il 21 gennaio 2017, secondo i tabulati acquisiti, dall’utenza del luogotenente partirono quattro tentativi di chiamata verso Sempio. Altri contatti provenivano da una numerazione interna della polizia giudiziaria. Il giorno successivo Sapone e Sempio parlarono.

Eppure quei contatti non comparivano nell’annotazione sui tabulati redatta da Spoto il 31 gennaio. C’è poi la fretta con cui furono chiuse le trascrizioni. Spoto ha riferito che gli furono richieste nell’arco di uno o due giorni, «perché il dottor Venditti disse che gli servivano subito le intercettazioni per fare l’archiviazione».

E il 7 marzo 2017 la polizia giudiziaria, in una relazione firmata da Sapone, concluse che «dall’analisi delle comunicazioni intercettate» non emergevano «indicazioni o commenti relativi al contenuto delle informazioni da fornire in sede di escussione». Otto giorni dopo arrivò la richiesta di archiviazione. E Venditti potrà chiarire chi avesse imposto quei tempi.

Un’altra questione riguarda Maurizio Pappalardo. Il 24 dicembre 2016, il giorno successivo all’iscrizione di Sempio nel registro degli indagati, con il telefono del carabiniere furono fotografati documenti del fascicolo nell’ufficio di Venditti. Giulia Pezzino, che con Venditti coordinava le indagini su Sempio, ha dichiarato di non aver consentito a nessuno l’accesso alle carte.

Le carte del caso Stasi, i rapporti con Barbaini e il ruolo di Pappalardo

Ma ha introdotto anche un altro argomento: «Sono andata con Venditti in Procura generale dalla dottoressa Barbaini e abbiamo acquisito tanta documentazione». E ha aggiunto: «Il dottor Venditti la conosceva personalmente e ci siamo confrontati con lei, attesa la sua conoscenza del processo contro Stasi».

Il 17 gennaio 2017 comparve un appunto destinato a Venditti, contenente osservazioni critiche sull’istanza della difesa Stasi. Il 23 gennaio ne fu redatta una seconda versione, di 31 pagine contro le 13 della prima, con ulteriori approfondimenti tecnici sui tabulati e sulla relazione del genetista Pasquale Linarello.

A rendere ancora più interessante il rapporto tra i due magistrati c’è una frase attribuita a Venditti in un’intercettazione ambientale del 2025: avrebbe definito la Barbaini «la mia consulente, quella che mi spingeva a chiedere l’archiviazione».

Documenti con il timbro della Procura generale: il percorso delle carte arrivato a Garofano

Infine, il percorso delle carte. Nel gennaio 2017 il consulente di Sempio, Luciano Garofano (già comandante del Ris di Parma, ovvero i carabinieri che si occuparono delle indagini scientifiche nell’inchiesta su Stasi) ricevette dagli avvocati di Sempio documentazione proveniente dal processo Stasi.

Quando gli investigatori hanno contestato a Soldani la presenza, su alcuni documenti, del timbro a secco della Procura generale e di un provvedimento firmato dall’allora procuratore generale Roberto Alfonso, il legale ha risposto: «Non so cosa dire».

Per sbrogliare una parte dell’intreccio probabilmente bisogna partire da qui.