Altro che Malagò, verrebbe da dire. Anzi, di fronte alla parabola di alcuni presidenti di federazione, la vicenda dell’ex presidente del Coni e ora neocommissario della Figc risulta roba da dilettanti. Perché nel mondo delle federazioni sportive italiane può capitare di stare da 33 anni sulla stessa poltrona, o di stare al nono mandato con percentuali degne della Bulgaria comunista. Qualcuno ha fatto anche spazio per un posto in consiglio per i familiari. Insomma, chi invoca il ricambio ai vertici della politica, dovrebbe buttare un occhio alla governance dello sport, dove c’è materiale per un’enciclopedia dell’indignazione.

Luciano Rossi e il record di riconferme nel tiro a volo

Il caso più eloquente è quello di Luciano Rossi, presidente della Federazione italiana tiro a volo dal 1993. Alle elezioni del 2024 ha incassato 338 voti su 346, il 97,69%: soltanto otto schede bianche. Primo degli eletti tra i consiglieri federali, con 247 preferenze, Ferdinando Rossi, suo figlio. Non una nomina paterna, dunque, ma un’elezione regolare, certificata dalla Fitav. Resta la fotografia di una federazione nella quale il presidente governa da oltre tre decenni e il figlio siede nell’organismo direttivo.

Aracu, Binaghi, Matteoli e Petrucci: i presidenti di lungo corso

Rossi non è un’eccezione: Sabatino Aracu guida gli sport rotellistici dal 1993, Angelo Binaghi il tennis dal 2000, Ugo Claudio Matteoli la pesca sportiva dal 2001. Per Giovanni Petrucci, alla pallacanestro, bisogna distinguere due periodi: dal 1992 al 1999 e poi dal 2013. Sono storie differenti, ma raccontano la stessa caratteristica del sistema: carriere dirigenziali che attraversano governi, maggioranze e generazioni di atleti. E mentre gli sportivi si ritirano, per chi amministra le federazioni il traguardo sembra spostarsi continuamente in avanti.

Mandati illimitati e regole per la rielezione

La longevità, naturalmente, non costituisce di per sé un illecito. Un presidente può essere rieletto perché ha lavorato bene, ha ottenuto risultati e gode della fiducia delle società affiliate. Ma proprio qui sta il nodo: il giudizio sui risultati sportivi non esaurisce quello sulla qualità delle regole democratiche. Un sistema può produrre medaglie e, nello stesso tempo, rendere sempre più difficile l’emergere di alternative credibili.

A rendere possibile la lunga stagione delle riconferme è anche la legge. Il limite dei tre mandati, introdotto per favorire l’alternanza, è stato superato dalle modifiche normative del 2023 e del 2024. Oggi, dopo il terzo mandato consecutivo, un presidente può ricandidarsi: deve ottenere almeno i due terzi dei voti validi già al primo scrutinio. La legge prevede anche che, in alcune procedure con più candidati, se il quorum non viene raggiunto si convochi una nuova assemblea, mentre gli organi uscenti restano temporaneamente in carica per l’ordinaria amministrazione. Non è un mandato a vita scritto nello statuto. È però un sistema nel quale l’anzianità di servizio non rappresenta, da sola, un ostacolo alla rielezione. Il quorum rafforzato dovrebbe costituire una garanzia: chi vuole restare oltre il terzo mandato deve dimostrare di avere un consenso largo. Eppure, quando un dirigente raccoglie percentuali vicine all’unanimità dopo decenni al comando, la domanda non riguarda soltanto la forza del vincitore. Riguarda anche lo spazio effettivo a disposizione di chi volesse sfidarlo. In un ambiente nel quale il presidente conosce da anni società, delegati e apparati, partire alla pari è quantomeno complicato.

Il caso Fitav e il ruolo dei familiari nei vertici federali

Il caso della Fitav rende visibile anche un altro aspetto delicato: il rapporto tra incarichi federali e legami familiari. Ferdinando Rossi è stato eletto dai votanti, non cooptato dal padre. Ma il dato politico e organizzativo rimane: padre presidente, figlio consigliere, entrambi nello stesso vertice federale. In un sistema già segnato da mandati lunghissimi, è una circostanza che solleva un interrogativo sulla capacità di rinnovare le classi dirigenti. C’è poi un problema di prospettiva. Chi assume la guida di una federazione per quattro anni sa che prima o poi dovrà tornare a essere un semplice associato. Chi invece può continuare a presentarsi senza un limite finisce per identificare, agli occhi di molti, la propria persona con l’istituzione. Le strutture crescono attorno al presidente, le relazioni si consolidano, gli interlocutori cambiano mentre lui resta.

Autonomia delle federazioni e ricambio ai vertici

Nella politica, del resto, una permanenza trentennale alla guida della stessa organizzazione farebbe discutere. Nello sport federale rischia invece di essere trattata come una prova di affidabilità. Eppure le federazioni non sono circoli privati privi di responsabilità collettive: organizzano discipline, rappresentano atleti e società, amministrano risorse di provenienza diversa, comprese quelle pubbliche. La loro autonomia è un principio da difendere, non una ragione per sottrarre i vertici a ogni domanda sul ricambio, sui controlli e sulla trasparenza.

Anche il denaro entra in questa storia, sebbene non debba essere confuso con la durata dei mandati. I contributi per l’attività sportiva non sono stipendi personali, e un bilancio elevato non dimostra di per sé alcuno spreco. Esiste però un capitolo di compensi, indennità e costi degli organi federali che merita di essere letto con attenzione. Le delibere sui trattamenti economici e i dati di bilancio pongono una questione di controlli e di responsabilità verso gli affiliati.

Il problema delle alternative e del ricambio generazionale

La questione non è negare il valore dell’esperienza, ma capire quando l’esperienza smette di essere una risorsa e diventa un vantaggio inattaccabile. Si tratta, alla fine, di stabilire se chi resta a lungo debba necessariamente aver governato male. Sarebbe una conclusione comoda e infondata. Ma è lecito chiedersi se un sistema costruito per rappresentare lo sport italiano debba offrire occasioni reali anche a chi non appartiene alle sue gerarchie consolidate. Una vittoria elettorale è legittima; nove vittorie consecutive raccontano anche la forza di una struttura. Quando la permanenza ai vertici si misura in decenni, però, la domanda più semplice diventa anche la più scomoda: quanti aspiranti presidenti hanno davvero la possibilità di arrivare alla linea di partenza? Gli atleti, prima o poi, lasciano spazio ai più giovani. Per i loro dirigenti, a quanto pare, il fine carriera è una disciplina ancora tutta da inventare.