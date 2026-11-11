Sinner dà una speranza sul rientro: «Vorrei fare gli Australian Open»

C’è chi vede in lui la continuità con Nole Djokovic, chi con Ivan Lendl: sono azzeccati entrambi i raffronti. Di certo col ceco dalle mille manie, Jannik Sinner condivide il gusto sadico per il controllo dei dettagli.

E quando si insinua l’imponderabile, Dolomiti Kid soffre come una Fred Perry indossata col colletto all’insù. «È stata la prima volta che non ho avuto il controllo: una sensazione che non mi piace. Ma con cui devo fare pace».

Il faccino è rilassato. Siamo a Palazzo Allianz, cuore della Milano verticale: l’evento si chiama «Con te per tutta la partita» e anticipa una campagna globale dal titolo «Be Like Sinner», che poi è il motto di tutti i ragazzini iscritti alle scuole tennis come un tempo ci si iscriveva all’alberghiero per scimmiottare gli chef. «L’obiettivo è giocare in Australia a gennaio, magari fare qualche torneo prima. Dobbiamo essere cauti, affrettare i tempi è rischioso».

Dalla vittoria a Wimbledon sono trascorsi quattro mesi e dal primo Grande Slam del nuovo anno ne passeranno altri due. Il ginocchio non duole più così tanto, la sindrome della bandelletta sta abbandonando gli avamposti offensivi.

Jannik morde il freno: «Non ho guardato tanti tornei, mi fa male non esserci, ho trascorso il tempo tra amici, famiglia, palestra e il simulatore». Di Formula 1 naturalmente. Lui e Kimi Antonelli si contendono l’appalto della rappresentazione dello sport italiano: «Siamo tutti felici per quello che ha fatto Kimi. Ora è facile parlare di lui, ma anche lui ha passato momenti difficili».

Il possibile rientro di Sinner

Come Sinner. Come Alcaraz, tornato a ruggire dopo quattro mesi di stop. «Carlos mi ha scritto, come io scrivo a lui. Quando ho ufficializzato la conclusione della mia stagione, mi hanno contattato subito Berrettini e Draper. Jack sta trascorrendo un periodo difficile, mi capisce bene». È il destino dei guerrieri, cedere alle bizze del Fato. «Sono sempre stato fatalista: è andata come è andata».

Prima dello stop, l’annata era stata sfolgorante: cinque Master 1000 consecutivi tra cui Roma, e poi Wimbledon, e poi il neo-numero uno Zverev sistematicamente tritato senza alcuna pietà. Merito del sodalizio con Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Ma dal 2027 l’australiano si dedicherà alla famiglia e sarà rimpiazzato dal nuovo coach, lo svedese Magnus Norman, deus ex machina dei successi di Stan Wawrinka: «Norman è molto simile a Darren. La parte che mi mancherà di Darren è quella personale. È diventato un secondo papà, nei momenti difficili chiamavo lui. Ci sarà sempre per me».

Le malelingue insinuano che non ci sarà invece la fidanzata Laila Hasanovic e benché sia un dettaglio pettegolo, non è trascurabile: ogni buon hidalgo ha la sua Dulcinea, ogni John McEnroe la sua Tatum.

Ma non è il cuore la priorità. È il ginocchio. Quell’altra linguaccia di Valentino Rossi, ospite a Deejay chiama Italia, si è fatto scappare una mezza gaffe: «So che a Jannik in realtà il ginocchio fa ancora un po’ male». Sinner non si scompone: «In questo momento è importantissimo prendermi cura del mio corpo perché voglio giocare ancora 10-15 anni».

Lo scenario per Jannik

Il nostro numero uno aveva tentato di accelerare il recupero per calcare il cemento degli Us Open, ma il guru dei legamenti Bertrand Sonnery-Cottet aveva messo fine alle velleità: «Sono un tennista, non un dottore, devo fidarmi. Ho fatto il necessario per proteggere la carriera a lungo termine».

Intanto le gesta tricolore sui campi sono affidate alle racchette di Lorenzo Musetti e di mister M&M’S Flavio Cobolli (il soprannome nasce dalla passione di Flavio per le caramelle al cioccolato), unico italiano presente alle Atp Finals di Torino: «Lui ha vissuto una stagione incredibile con la finale a Parigi. Merita questo successo». Dalla voce, dal tono, si sente che Sinner scalpita.

Deve fare attenzione: se Alcaraz vincesse le Finals, aggiungerebbe un altro torneo alla sua bacheca in cui già campeggiano tutti e quattro i major. A Jannik invece manca il Roland Garros: nel 2027 il crocevia decisivo sarà proprio lì.