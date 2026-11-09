Grazie a Fini la destra ha perso 2,5 milioni di euro a Montecarlo

Da 300.000 euro a 2,8 milioni: un aumento dell’833% in 12 anni. La casa di Montecarlo che Alleanza nazionale ereditò nel 2000 dalla contessa Anna Maria Colleoni e che vendette otto anni dopo a una società offshore dei Tulliani, la Printemps Ltd, ha continuato a cambiare proprietari e a lievitare vertiginosamente di prezzo. Il primo affare, nel 2015, lo ha fatto la Timara Ltd, altra società che, accertarono gli inquirenti, era riconducibile a Elisabetta Tulliani (compagna di Gianfranco Fini) e a suo fratello Giancarlo.

Dopo averla pagata 330.000 euro all’altra azienda di famiglia, l’ha rivenduta nel 2015 a 1,36 milioni di euro. E appena sette mesi dopo il nuovo proprietario l’ha rivenduta per 2 milioni. Nel 2020 la casa è passata a una società immobiliare monegasca per 2,8 milioni. E non è finita. Solo tre anni dopo è stata iscritta un’ipoteca per complessivi 1,68 milioni di euro a favore della Cfm Indosuez Wealth, banca del Principato specializzata anche nella gestione dei patrimoni e controllata dal gruppo Crédit Agricole. Tutte operazioni documentate dalle certificazioni della Conservazione delle ipoteche del Principato di Monaco acquisite dalla Verità. Carte che ricostruiscono la storia dell’immobile fino all’ultima operazione finanziaria del 2023.

Il processo a Fini e il rischio prescrizione

E mentre i prezzi delle compravendite raccontano un aumento di oltre nove volte rispetto alla cifra incassata da An, il processo d’Appello per riciclaggio a carico di Fini e della famiglia Tulliani potrebbe chiudersi con la prescrizione. L’ha chiesta il procuratore generale di Roma, pur dichiarando di condividere le valutazioni contenute nella sentenza di primo grado che aveva prodotto una condanna per l’ex presidente della Camera a 2 anni e 8 mesi. Fini, secondo i giudici, sarebbe stato consapevole di cedere la proprietà a un prezzo, all’epoca, almeno quattro volte inferiore al valore effettivo. Al telefono, messo davanti alle cifre che abbiamo scoperto, l’ex leader di An ha preferito giocare la carta del silenzio.

L’eredità della contessa Colleoni e la casa di Montecarlo

Ma per comprendere tutti i passaggi di questo intrigo finanziario bisogna partire dalla contessa Colleoni. Nata nel 1934, simpatizzante del Movimento sociale italiano e poi di Alleanza nazionale, non aveva figli. Viveva tra Roma e Monterotondo, località in cui possedeva terreni e immobili. Tra questi c’era anche l’appartamento di Montecarlo, acquistato il 10 luglio 1962. Il 6 dicembre 1997 scrisse il proprio testamento olografo. Un solo foglio con 22 righe a penna. Morì il 12 giugno 1999 e il testamento venne pubblicato nove giorni dopo. Erede universale: Alleanza nazionale, nella persona del presidente Fini. Il patrimonio era destinato, vergò la contessa, alla «buona battaglia». Il 28 giugno 2000 il partito accettò la successione con beneficio d’inventario attraverso Francesco Pontone, esponente di An, partito del quale era segretario amministrativo e tesoriere. La casa rimase inclusa nel patrimonio del partito per altri otto anni.

La vendita alla Printemps Ltd e il coinvolgimento dei Tulliani

Destinataria della prima vendita, come dicevamo, è la Printemps Ltd. Dietro l’operazione, secondo la ricostruzione giudiziaria del 2017, c’erano Giancarlo Tulliani e sua sorella Elisabetta. Il padre dei due, Sergio, è stato a sua volta coinvolto nel procedimento per riciclaggio. E tutti e tre sono stati condannati in primo grado: Elisabetta e il padre Sergio a 5 anni, Giancarlo a 6.

La vendita del 2008 è stata ricostruita dai giudici della quarta sezione penale del tribunale di Roma nella sentenza pronunciata il 30 aprile 2024. Fini, hanno valutato i giudici, avrebbe determinato il prezzo: 300.000 euro. E lo avrebbe fatto dopo aver ricevuto una valutazione molto più alta.

La stima da 1,2 milioni dell’agente immobiliare

A confermarlo è stato Filippo Apolloni Ghetti, agente immobiliare incaricato proprio da Fini di esaminare il bene. Sentito il 2 maggio 2017, Apolloni Ghetti riferì di aver stimato il valore dell’appartamento in 1,2 milioni di euro. La valutazione fu comunicata al leader di Alleanza nazionale durante un incontro negli uffici di via della Scrofa a Roma. Fini, secondo il testimone, si rivolse a un collaboratore dicendo: «Filippo, qui mi dice che vale 1 milione e due, 1 milione e tre». E quella non era l’unica stima. Apolloni Ghetti consultò anche Giorgio Viganò, allora presidente degli agenti immobiliari italiani, che avrebbe prospettato un prezzo di vendita addirittura più alto: avrebbe potuto raggiungere il milione e mezzo di euro. L’avvocato Antonino Caruso, legale di An, poi, ha riferito che nella dichiarazione di successione all’appartamento fu indicato il valore di 2.500.000 franchi e che nel bilancio 2009, però, risultava la posta «sopravvenienza dell’eredità Colleoni» per un valore di 300-350.000 euro. Il testimone, poi, ha ricordato che nel 2000 aveva ricevuto «la telefonata di un mediatore interessato a vendere l’appartamento alla cifra orientativa di 1 miliardo delle vecchie lire».

La sentenza: prezzo non congruo e consapevolezza di Fini

«Questi elementi», scrivono i giudici nella motivazione della sentenza, «consentono di ritenere […] che, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, il prezzo non era congruo e Fini ne aveva completa consapevolezza». Nella valutazione dell’immobile entrò in gioco anche Donato Lamorte, uno degli uomini più fidati dell’ex presidente di An. Scelto da Fini per il background da geometra e immobiliarista, Lamorte, nel novembre 2002, visitò l’appartamento, concludendo che l’offerta di 300.000 euro potesse essere accettata. Eppure, nell’interrogatorio del 15 settembre 2010, dichiarò agli inquirenti di non avere esperienza di stime immobiliari. Secondo la ricostruzione giudiziaria, la decisione di cedere la casa maturò dopo le insistenze di Giancarlo ed Elisabetta Tulliani.

Francesco Corallo e i soldi per acquistare l’appartamento

E qui entra in scena un altro protagonista dell’inchiesta: Francesco Corallo, il re del gioco d’azzardo legalizzato, attraverso il gruppo Atlantis-BPlus. Secondo la sentenza, il denaro utilizzato dalla Printemps Ltd per acquistare l’appartamento proveniva dalla Dawn Properties, società riconducibile a Corallo. Il 7 luglio 2008 quest’ultima trasferì 327.295 euro al notaio incaricato dell’operazione. L’immobile, quindi, passò alla Timara Ltd. Fini ha sostenuto di essere stato ingannato dal cognato Giancarlo e di aver scoperto soltanto in seguito chi si nascondesse dietro le società acquirenti. Il tribunale ha respinto questa ricostruzione, richiamando il prezzo inferiore al valore di mercato, le pressioni familiari e i rapporti tra Giancarlo Tulliani e Corallo.

La sentenza, tuttavia, contiene una distinzione. Non è stato accertato che Fini conoscesse nel dettaglio i presunti proventi illeciti di Corallo, né che avesse stretto con l’imprenditore un accordo per favorire i rapporti finanziari dei Tulliani. La responsabilità dell’ex presidente della Camera è stata, quindi, riconosciuta a titolo di dolo eventuale.

L’appello e la richiesta di prescrizione per riciclaggio

Adesso, però, il processo potrebbe chiudersi senza una sentenza definitiva sul merito delle accuse. L’1 ottobre scorso, infatti, il procuratore generale di Roma, Roberto Felici, ha chiesto alla Corte d’appello di dichiarare il «non doversi procedere» per intervenuta prescrizione del reato di riciclaggio. Ma il magistrato ha accompagnato la richiesta con queste parole: «La sentenza di primo grado è condivisibile».

Le nuove carte monegasche: la casa dopo le società offshore

E mentre si attende la decisione giudiziaria (prevista a febbraio), le nuove carte degli uffici monegaschi permettono di ricostruire la storia dell’appartamento dopo la stagione delle società offshore. La casa si trova al numero 14 di boulevard Princesse Charlotte, nel centro di Montecarlo, all’interno del Palais Milton, un edificio residenziale a due passi dal Casinò. Le visure la identificano come lotto numero nove, al piano terra. Il 15 ottobre 2015 la Timara Ltd vende l’immobile a Pirmin Swen Lüönd per 1,36 milioni di euro. L’atto viene stipulato davanti al notaio Magali Crovetto–Aquilina.

Ma il nuovo proprietario conserva la casa soltanto per sette mesi. Il 18 maggio 2016 la rivende a Stig Löfman per 2 milioni di euro. In poco più di 200 giorni il prezzo dichiarato aumenta di 640.000 euro, ovvero circa il 47%. Passano altri quattro anni e, il 23 luglio 2020, Löfman cede l’appartamento alla Sci Blue Properties 2016 per 2,8 milioni di euro. Altri 800.000 euro rispetto alla compravendita precedente, con un incremento del 40%. L’atto viene stipulato davanti al notaio Nathalie Aureglia–Caruso. È l’ultimo passaggio di proprietà documentato. Le cifre riportate nei rogiti, al netto dei miglioramenti eventualmente apportati all’immobile, non permettono di calcolare il guadagno netto dei diversi proprietari. Ma permettono di evidenziare che quell’appartamento non era da buttare.

L’ipoteca del 2023 e il valore attuale dell’immobile

Il 6 aprile 2023, infatti, davanti al notaio Henry Rey, è stato stipulato un atto con il quale sull’immobile è costituita una garanzia ipotecaria. L’iscrizione avviene il 19 aprile. Il creditore è la Cfm Indosuez Wealth, banca monegasca che fa parte del gruppo Crédit Agricole. Il capitale garantito ammonta a 1,4 milioni di euro. Sentito dalla Verità, un agente immobiliare che tratta la vendita di case nel Principato ha valutato l’appartamento, per la sua posizione e i prezzi correnti di mercato, tra i 2,8 e i 3 milioni di euro. Inoltre, sul Web è stata messa in vendita un’abitazione dello stesso stabile, con una metratura leggermente inferiore, a quasi 2,7 milioni di euro. Conservarne la proprietà, insomma, sarebbe stato un affare.

La contessa Colleoni, d’altra parte, l’aveva previsto. E aveva lasciato l’appartamento ad Alleanza nazionale perché il patrimonio contribuisse alla «buona battaglia». Una battaglia che per quella svendita è finita in tribunale. L’affare lo hanno fatto altri. E alla destra italiana sono mancati, almeno sulla carta, 2,5 milioni di euro.