Tre ore nel suo vecchio ufficio, davanti ai magistrati che indagano sull’omicidio di Chiara Poggi e cercano di accertare se, nel 2017, qualcuno tra gli investigatori abbia stretto un accordo per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio. Il risultato è un verbale di appena tre pagine, senza intercettazioni fatte ascoltare durante l’audizione.

Mario Venditti, l’ex procuratore aggiunto di Pavia, stavolta è dall’altra parte della scrivania: da persona informata sui fatti. All’uscita non ha nascosto l’amarezza per un’inchiesta che, a suo dire, gli avrebbe risparmiato mesi di sofferenze se fosse stato ascoltato prima: «Se questi chiarimenti mi fossero stati chiesti a suo tempo, tanti mesi fa, mi sarei risparmiato tante amarezze e avrei anche risparmiato alla magistratura intera il disdoro che poi c’è stato». In ufficio c’erano il procuratore aggiunto Stefano Civardi e la pm Giuliana Rizza.

La convocazione è arrivata dopo la perquisizione del settembre 2025 a casa Sempio, dove fu trovato un appunto con le parole «Venditti», «gip archivia» e «20-30», accompagnate dal simbolo dell’euro. Quel pizzino aveva portato all’iscrizione dell’ex procuratore per corruzione in atti giudiziari, accusa poi archiviata dal gip di Brescia (su richiesta della Procura), che ha trasmesso gli atti a Pavia per approfondire le altre posizioni.

Intanto Andrea Sempio, per il quale la Procura ha chiesto il processo per omicidio aggravato, ospite di Porta a Porta, in attesa che venga fissata l’udienza davanti al gup di Pavia, Luigi Riganti, a chi gli chiedeva cosa si aspetti dal giudice ha risposto: «Comprendo che sia una posizione complicata, ma ci confido che saprà fare il suo lavoro nel migliore dei modi e che non si faccia influenzare da tutta la pressione che c’è». E sui dubbi sollevati dall’accusa: «Spero di riuscire a risolvere tutti in udienza preliminare e di non andare oltre».

L’audizione di Venditti e le domande dei pm

Qualche dettaglio sulla giornata, però, Venditti lo concede al telefono. Quando lo raggiungiamo, parte con un «ancora lei!». E, come ha fatto con i cronisti all’uscita dal palazzo di giustizia, mette le mani avanti: «Non posso proprio, perché non posso dire quello che mi è stato chiesto».

Alla conferma che, oltre ai due pm, c’era anche la polizia giudiziaria, segue una precisazione: a porre le domande era Civardi, sul famoso «stanzone» in cui si era annidata la «Squadretta», le relazioni con e tra gli investigatori dell’epoca, il clima in ufficio. Poi, secondo indiscrezioni al momento non confermate da fonti ufficiali, i chiarimenti sul coordinamento dell’inchiesta su Sempio, sulle intercettazioni delegate e sull’appunto redatto e inviato dall’ex pg di Milano, Laura Barbaini. Nessuna contestazione, assicura Venditti, anzi: «C’è stato un clima molto cordiale». E sul verbale? «Tre pagine. Tre-quattro pagine, tre pagine». Nessuna intercettazione ascoltata.

L’avvocato Aiello e le informazioni riservate

Prima di congedarsi, ribadisce di aver risposto a tutto e di aver fornito i chiarimenti richiesti. «Mi ha chiamato, quindi possiamo chiudere qui», aveva detto all’inizio della conversazione. Una telefonata breve, con poche risposte, ma sufficienti a confermare la linea tenuta anche con i cronisti: disponibilità a chiarire, nessuna possibilità di raccontare il contenuto dell’audizione. Con lui l’avvocato Domenico Aiello, che ha invitato i giornalisti a non insistere e ha lanciato una frecciata sulla circolazione delle informazioni riservate: «Tanto saprete tutto e vedrete anche le sit in video, perché adesso funziona così».

Venditti: «Un procuratore indagato mette in dubbio tutto il sistema»

Venditti ha ricordato: «Un procuratore indagato per corruzione mette in dubbio tutto il sistema, tutto l’ordinamento giudiziario e quindi va a scapito di tutti». Poi ha concluso: «Rimane l’amarezza».