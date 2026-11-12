Sparatoria a Washington, un morto e quattro feriti. L’assassino è stato catturato

Un morto e quattro feriti nella sparatoria scoppiata questa mattina nella palestra Vida Fitness, nel quartiere di Logan Circle, zona centrale di Washington. L’uomo armato è entrato nella struttura, ha colpito un uomo alle spalle, poi è fuggito esplodendo altri colpi mentre i presenti cercavano di mettersi in salvo.

La polizia ha emesso un’allerta da «active shooter», ovvero di una persona armata ancora in circolazione in zona. Poi, stando alla Cnn, dopo oltre un’ora di negoziati le forze dell’ordine hanno sentito un colpo di arma da fuoco. Hanno quindi fatto irruzione all’interno dell’appartamento in cui l’assassino si era trincerato, e lo hanno trovato ferito (si era sparato). A quel punto, gli agenti lo hanno finalmente catturato.

La cronaca della sparatoria a Washington

Logan Circle è uno dei quartieri più vivaci e residenziali del cuore della capitale statunitense e dista meno di 1,6 chilometri dalla Casa Bianca. È qui, all’interno di una palestra frequentata ogni giorno da centinaia di persone, che si è consumata la sparatoria. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo sarebbe entrato nei locali, avrebbe aperto il fuoco colpendo almeno una persona alle spalle, poi avrebbe continuato a sparare fuori dall’edificio mentre la gente tentava di scappare.

Il sospettato barricato in un appartamento

Successivamente, il responsabile si è rifugiato in un appartamento situato ai piani superiori dello stesso edificio che ospita la palestra. In quel frangente, la polizia lo ha descritto come «un uomo bianco con pantaloncini e felpa grigi». Le forze dell’ordine lo hanno quindi identificato. Sul posto hanno operato anche diverse agenzie federali, tra cui il Secret Service.

Allerta nei quartieri vicini

La polizia di Washington ha diramato l’ordine di «cercare riparo e non uscire di casa» a tutti gli abitanti delle zone limitrofe. Nel frattempo, il consigliere comunale Brooke Pinto ha confermato che «diverse persone» sono state colpite e che le indagini sono in corso. La situazione è rimasta sotto lo stretto controllo delle autorità, e l’allerta è rientrata solo quando gli agenti sono riusciti a catturarlo. In una conferenza stampa, le forze dell’ordine hanno confermato che nella sparatoria una persona è morta e altre quattro sono state ferite. Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso.