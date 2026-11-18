Il grande azzardo pubblico sui monoclonali comincia con una promessa da 42,6 milioni di euro: 200.000 dosi di anticorpi a 213 euro ciascuna, da produrre nel 2021. Il prodotto, però, era ancora da sviluppare, lo stabilimento doveva essere attrezzato e mancavano perfino le autorizzazioni.

Eppure quel piano compare in una lettera d’intenti del 22 ottobre 2020, attorno alla quale prende forma l’ingresso dello Stato in Tls Sviluppo, società controllata dalla Fondazione Toscana Life Sciences: 15 milioni di euro per il 30 per cento del capitale. La promessa di acquisto, però, non è un contratto. E nel marzo 2022, quando il generale Francesco Paolo Figliuolo era subentrato da un anno ormai a Mimmo Arcuri al vertice della struttura commissariale, scriverà che quella lettera aveva perso efficacia.

La lettera d’intenti e il piano da 42,6 milioni

Nel documento che La Verità ha potuto consultare compaiono Fabrizio Landi, presidente della Fondazione (renziano e frequentatore della Leopolda, nonché risultato in contatto con il broker delle mascherine Mario Benotti), e Andrea Paolini, amministratore unico di Tls Sviluppo. La società, si legge nelle premesse, opera nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di anticorpi monoclonali, avvalendosi del know-how della Fondazione. Sta sviluppando un «possibile» anticorpo contro il Covid. Possibile. Il documento non presenta un farmaco da produzione industriale già a regime. Descrive un progetto che deve ancora attraversare i passaggi scientifici e amministrativi.

La struttura commissariale e Tls, però, mettono sul tavolo più operazioni: la prima è il futuro contratto per produrre e commercializzare le dosi; la seconda è un programma di investimenti da 38,06 milioni (10,4 milioni per la parte industriale, 27,66 milioni per ricerca e sviluppo); la terza è l’acquisizione di una quota di minoranza della società da parte di Invitalia. La parte più interessante è quella dedicata alle dosi. Il testo indica un minimo di 200.000 unità per il 2021, a 213 euro l’una. Il prezzo delle prime 200.000 dosi avrebbe dovuto coprire i costi sostenuti da Tls per ricerca, sviluppo e produzione.

Veniva indicata, inoltre, una capacità produttiva stimata di almeno 1,5 milioni di dosi all’anno per il calcolo dei prezzi futuri. Con una particolarità: il soggetto pubblico che prospetta l’acquisto di monoclonali è lo stesso che promuove l’ingresso dello Stato nel capitale della società destinata a produrli. Il testo include comunque una clausola di garanzia: «Laddove la sperimentazione degli anticorpi non dovesse concludersi con successo, e quindi la società non potesse produrre ricavi dalla vendita degli stessi sul mercato», le parti prevedevano di individuare fino a 3,6 milioni di ulteriori risorse da non restituire per far fronte alle obbligazioni derivanti dai finanziamenti contratti. È la previsione, inserita nella trattativa, di un possibile insuccesso. La lettera si conclude con un limite temporale: le parti negozieranno «fino al 30 novembre 2020».

Il decreto di Gualtieri, Speranza e Patuanelli

Il 21 dicembre arriva il decreto interministeriale firmato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri, della Salute Roberto Speranza e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (che attualmente siede in quota Cinque stelle in Commissione parlamentare Covid). Il provvedimento, tra i vari «considerato che» e «visto che», non fa riferimento al contratto con la struttura del commissario che, invece, era pre condizione per l’investimento, ma autorizza comunque l’intervento di Invitalia nel capitale di Tls Sviluppo.

Il 14 maggio 2021 Arcuri, su carta intestata di Invitalia, scrive al commissario Figliuolo e, «nel quadro del passaggio di consegne della struttura commissariale», trasmette la lettera d’intenti. Mette anche in copia Landi e Paolini. Arcuri definisce, comunque, «non vincolante» l’intesa raggiunta il 22 ottobre 2020 con Toscana Life Sciences.

Figliuolo: la lettera d’intenti è «priva di ogni efficacia»

Il 16 marzo 2022 arriva la risposta di Figliuolo. Il commissario, a sua volta, richiama il carattere «non vincolante» della lettera e la bolla come «priva di ogni efficacia». Per la sua struttura, dopo il 30 novembre 2020 non risultano negoziazioni e quel testo, secondo Figliuolo, non può essere trattato come un contratto di fornitura. «Atteso che», precisa il commissario, «questa struttura commissariale […] non ha ricevuto alcuna indicazione da parte dei dicasteri competenti, si ritiene che la lettera di intenti […] non può essere surrettizia di un impegno delle parti a realizzare il progetto, né tantomeno di un’offerta o di una proposta contrattuale del commissario, di un contratto preliminare o di un contratto di opzione tra le parti».

Poco più di un mese prima, il 9 ottobre 2020, come ha ricostruito ieri La Verità, Guido Silvestri aveva segnalato a Ranieri Guerra la disponibilità di 10.000 dosi gratuite di monoclonali della multinazionale americana Eli Lilly per una sperimentazione clinica. Tredici giorni dopo veniva formalizzata la lettera d’intenti con Tls Sviluppo. E l’incipit dimostra che l’interlocuzione andava avanti da tempo: «Facciamo seguito ai colloqui» con «il commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica». Nella lettera è scritto: «Desideriamo confermare l’interesse del commissario a proseguire nella negoziazione».

La causa di Menarini e la liquidazione di Tls Sviluppo

Ma il sogno della fondazione magnificata da Speranza nel suo libro Perché guariremo e dai dem toscani si era ormai infranto. Dal bilancio 2024 della fondazione emerge che la casa farmaceutica Menarini ha citato in giudizio Tls Sviluppo, chiedendo il pagamento delle 200.000 dosi dell’anticorpo e un risarcimento dei danni. La fondazione ha dichiarato di aver ottenuto un parere legale che giudicava remoto il rischio di soccombenza, riferendo dell’esistenza di una «scrittura privata» sottoscritta con la struttura commissariale. Tls Sviluppo ha chiuso il 2023 con una perdita di oltre 13 milioni di euro e il 20 dicembre 2024 i soci hanno deliberato la liquidazione della società. Quello stesso anno Landi lascia la presidenza della fondazione, l’aveva assunta nel 2014.