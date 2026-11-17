Negli ultimi cinque anni le «gravi inefficienze» nei controlli avrebbero permesso a quasi 50 soggetti, condannati o indagati per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo mafioso, di trasferire, occultare o distrarre capitali per ben 76,5 milioni di euro.

È l’ipotesi che ha portato la sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano a disporre, su richiesta del pm Paolo Storari, l’amministrazione giudiziaria per un anno della filiale italiana della banca digitale Revolut, istituto di credito che può vantare circa 6 milioni di clienti.

L’elusione «sistematica» degli obblighi previsti dalla legge, ricostruisce l’accusa, si sarebbe ben presto trasformata in un «modello gestionale stabile».

E mentre il colosso di credito lituano fondato nel 2015 da Nik Storonsky e Vlad Yatsenko annuncia piena collaborazione con gli inquirenti rassicurando gli utenti sulla piena operatività della piattaforma, gli accertamenti investigativi delegati alla Guardia di finanza proseguono con l’obiettivo di incrociare i dati e le operazioni sospette emerse da diverse inchieste per ricostruire la natura dei rapporti tra la banca e i clienti, alcuni dei quali ritenuti vicini alla ‘ndrangheta o ad altri contesti mafiosi. Anche perché tra i capitali illeciti occultati ci sarebbero 4,6 milioni di euro «sfuggiti» a un sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria.

I nodi principali dell’inchiesta su Revolut Italia

I filoni dell’inchiesta che hanno reso improcrastinabile la «bonifica» della banca, una misura di prevenzione da mettere in pratica attraverso il percorso che sarà delineato dagli amministratori nominati dai giudici, l’avvocata Ilaria Ramoni e il professionista Piero Antonio Capitini, sono diversi.

Il primo riguarda il presunto occultamento di flussi finanziari per quasi 42 milioni tra il 2021 e il 2026 e la catena di rapporti tra la fintech e 24 soggetti per i quali altri intermediari finanziari e istituti di credito avevano emesso oltre cento segnalazioni per operazioni sospette, individuati dalla Guardia di finanza come residenti nel circondario milanese e coinvolti, tra il 2023 e il 2024, in «procedimenti per reati rilevanti». Ma dalla corposa analisi documentale sono emerse anche movimentazioni di società riconducibili a tre indagati legati a una cosca calabrese.

A rendere ancor più stringente l’adozione di un provvedimento di natura preventiva da parte dell’autorità giudiziaria è stata la presenza tra i clienti Revolut di alcuni degli indagati nell’ambito della maxi inchiesta milanese relativa alla cosiddetta «banca occulta» delle mafie e alla presunta frode fiscale legata a un vorticoso giro di fatture false per centinaia di milioni di euro, nel cui ambito, secondo chi indaga, è emerso «l’utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari».

Le prime criticità sulla condotta della banca digitale erano emerse da un’ispezione antiriciclaggio eseguita nel 2024 nei confronti di un provider appartenente al gruppo bancario, all’esito della quale erano state contestate oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per l’omessa segnalazione di operazioni sospette, soprattutto nel settore degli investimenti in criptovalute.

La scelta di commissionare la banca

Un quadro che ha portato la Procura antimafia di Milano a ritenere l’istituto di credito «fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti».

Da qui la decisione dei giudici di procedere al commissariamento per un anno, con un percorso cristallizzato in otto obiettivi primari, tra cui spiccano l’introduzione di «un presidio sistematico e documentato sulle fonti aperte e sulle informazioni negative, con aggiornamento periodico e verifiche rafforzate per la clientela ad alto rischio», la verifica dell’efficacia dei «sistemi automatizzati di identificazione, profilazione e monitoraggio» e la predisposizione di tutte «le iniziative necessarie per impedire la prosecuzione di operatività anomala».

Nella richiesta di amministrazione giudiziaria, infatti, la Procura aveva evidenziato la mancanza di capacità da parte del sistema Revolut «di intercettare e aggiornare in modo strutturato informazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla valutazione del rischio».

La presenza di notizie relative a restrizioni patrimoniali, condanne o indagini per reati rilevanti, avrebbero dovuto spingere la banca verso una «rivalutazione» dei clienti coinvolti e delle loro operazioni che solo se considerate in modo isolato e non analizzate nel giusto contesto potevano apparire «neutre».

I prossimi passi dell’inchiesta sul riciclaggio

Da parte sua Revolut ha affidato a un portavoce una breve nota in cui si prende atto della decisione del tribunale di Milano e viene confermata la massima collaborazione alle autorità italiane.

Nata undici anni fa a Londra come una app utile per chi viaggiava, negli ultimi anni Revolut si è imposta sul mercato dei gruppi finanziari mondiali con una valutazione di 115 miliardi di dollari e una presenza sempre più capillare. Le maglie larghe in materia di antiriciclaggio, però, non sono una novità: lo scorso anno era stata la banca centrale lituana a multare la banca digitale con 3,5 milioni di euro proprio per i mancati controlli.

Nelle scorse settimane i vertici del gruppo in Italia avevano annunciato l’obiettivo di arrivare a 7 milioni di clienti a inizio 2027 per diventare la terza banca del paese. Prima, però, bisognerà fare i conti con il rispetto delle norme.

Dagli «spioni» alla Banca Progetto: quanti volti noti dentro l’inchiesta

Hanno tutti un elemento in comune: un conto Revolut. E compaiono nel decreto con cui il tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della banca digitale.

Nunzio Samuele Calamucci, l’esperto informatico arrestato nel 2024 per il caso Equalize. Maurizio Ponzoni, già coinvolto nell’inchiesta che portò all’amministrazione giudiziaria di Banca Progetto. Ma anche Saverio Pintaudi, uno dei collaboratori di giustizia nati dall’inchiesta «Hydra» che ha portato alla luce l’inedito patto di non belligeranza tra ‘ndrangheta, Cosa nostra e camorra per gli appetiti criminali in Lombardia e Carlo Maffeis, arrestato nello scorso mese di ottobre nell’ambito dell’inchiesta milanese sulla cosiddetta «banca occulta» legata alla criminalità organizzata calabrese, campana e pugliese.

Già a settembre la Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, aveva chiesto all’istituto di credito chiarimenti sulle irregolarità emerse, ricevendo risposte ritenute poco esaustive sui flussi finanziari dal «carattere ripetitivo e combinato» e caratterizzati da «entrate di importo significativo, immediato frazionamento e trasferimento» ma anche «invio verso conti esteri o cripto-attività».



Proprio partendo dalla clientela italiana del servizio «cripto» nel periodo compreso tra gennaio 2023 e luglio 2024, gli inquirenti sono risaliti ai 24 soggetti residenti nel circondario milanese e coinvolti in procedimenti per riciclaggio o altri reati finanziari. Ma ci sono anche nomi di arabi ed extracomunitari legati principalmente al traffico di droga.

Chi è coinvolto nell’inchiesta su Revolut

Per gli inquirenti assumono «particolare rilievo» le posizioni di Chiara Belloni, Miriam Comelli, Stefano Luca Maggio e Pasquale Puglia, indicati come condannati per associazione mafiosa. Dopo il sequestro preventivo disposto il 7 novembre 2023 e fino alla confisca sopraggiunta il 29 giugno 2025 sui loro rapporti Revolut personali e societari sarebbero transitate somme per 4,6 milioni di euro, con alcuni conti aperti pochi giorni dopo l’iniziale provvedimento dell’autorità giudiziaria.



Per gli inquirenti emerge, da parte della banca, «un contributo agevolatore concreto» non collegato alla «mera esistenza del rapporto bancario» ma alla «mancata reazione a una sequenza di indicatori soggettivi e oggettivi dotati, valutati unitariamente, di elevata significatività».

Ci sono poi gli altri 22 clienti della banca emersi dall’inchiesta, che vede tra le figure centrali l’imprenditore Massimo Di Credico, nell’ambito di accertamenti legati all’esistenza di un presunto sistema di società utilizzate per realizzare frodi fiscali e riciclare i proventi illeciti.

La posizione dei soggetti coinvolti

Sedici conti Revolut, intestati a soggetti già segnalati per operazioni sospette, avrebbero ricevuto somme da società riconducibili al principale indagato. Ma negli atti vengono ricostruiti anche i flussi di un «circuito di società italiane e estere» riconducibili alla «cosca Greco» dedita soprattutto al traffico di droga e armi. Così come trovano spazio le risultanze investigative emerse meno di un mese fa dall’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Maffeis, Giuseppe Piscioneri, Paolo Pelaggi e Luigi Mercadante per contestazioni legate a riciclaggio e altri reati tributari, condotte per il momento considerate «nella loro natura indiziaria».

Per i giudici, in ogni caso, a oggi, non ci sono elementi per ritenere che Revolut sia «direttamente riconducibile ai soggetti agevolati o che i suoi organi abbiano dolosamente aderito ai singoli programmi criminosi». Agli amministratori giudiziari il compito di depositare due relazioni entro i prossimi tre mesi. Revolut, in 60 giorni, dovrà predisporre un «piano di interventi» anticriticità.