Un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia e un pacchetto con guanti da lavoro. Sono i cinque reperti che potrebbero aggiungere un tassello importante verso la ricerca della verità sul giallo di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia quindicenne Sara Di Vita persero la vita tra il 27 e il 28 dicembre del 2025 dopo una grave intossicazione da ricina. Ad analizzarli, alla ricerca di impronte e tracce biologiche, saranno la Squadra mobile e la polizia scientifica di Campobasso.

La settimana prossima gli agenti voleranno a Berlino per raggiungere i laboratori del Robert Koch Institut, dove sono custoditi tutti i 131 campioni e reperti raccolti durante il sopralluogo tecnico dello scorso 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita, dissequestrata poco più di una settimana fa. Lo ha deciso la Procura di Larino disponendo nuovi accertamenti irripetibili per il 19 e 20 novembre: indagati e persone offese potranno partecipare alle attività direttamente o attraverso i propri difensori e consulenti tecnici, anche formulando eventuali osservazioni, riserve e richieste di integrazione del quesito.

Il procedimento per duplice omicidio volontario resta aperto contro ignoti in attesa di individuare l’origine della sostanza, il vettore dell’intossicazione e, soprattutto, chi abbia somministrato il veleno alle due vittime.

Le nuove analisi sui reperti custoditi a Berlino

A Berlino, invece, le verifiche si concentreranno su un sacchetto rosa con kefir trovato sulle scale, un cestino della spazzatura, una borraccia che era stata rinvenuta tra un comodino e un letto, una bottiglia giallastra contenente del liquido e alcuni sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro.

Cinque reperti sui quali gli specialisti tedeschi hanno segnalato il rischio di danneggiare o eliminare, durante le previste analisi di laboratorio, le eventuali tracce rilevanti dal punto di vista investigativo. Di qui la decisione della Procura di disporre i nuovi accertamenti, che saranno documentati con videoregistrazioni e verbali e dovranno essere depositati entro i cinque giorni successivi all’avvio delle operazioni, fissato per giovedì mattina alle dieci.

Le perquisizioni informatiche nelle scuole

La nuova mossa investigativa si intreccia, inevitabilmente, con le verifiche ad ampio raggio avviate nelle scorse settimane, che hanno portato la procuratrice Elvira Antonelli a disporre quattro perquisizioni informatiche in altrettanti istituti scolastici frequentati da persone più o meno vicine alle vittime, compreso il liceo classico di Campobasso, dove studiavano la giovane Sara e sua sorella Alice, oggi impegnata a Torino nel suo percorso universitario.

Accertamenti ritenuti fondamentali per individuare il computer dal quale potrebbe essere stato cercato, e forse acquistato, il veleno utilizzato per uccidere mamma e figlia.

Gli interrogatori e il marito della vittima

Un filone d’indagine che si è arricchito negli ultimi giorni con l’audizione di diverse persone informate sui fatti, dai compagni di classe ai professori di Sara e Alice.

Questa mattina, invece, è stato nuovamente sentito il marito della professoressa amica dell’ex sindaco di Pietracatella e tesoriere del Pd molisano, Gianni Di Vita (marito e padre delle vittime, che ad oggi è parte offesa). L’uomo lavora come tecnico di laboratorio nell’istituto Agrario di Riccia, altra scuola dove la Squadra mobile a ottobre ha acquisito i dati del server centrale per individuare eventuali attività informatiche legate ai fatti di Pietracatella. E altri interrogatori sono già stati fissati per l’inizio della prossima settimana.