«Io ormai ho distrutto tutto». E ancora: «Me lo sono letto e poi ho dato a fuoco!». Sono le frasi pronunciate da Gianni De Gennaro e registrate dai microfoni del Ros dei carabinieri nel suo ufficio al Centro studi americani. Per gli investigatori sono centrali nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio nelle indagini su via D’Amelio.

A oltre trent’anni dall’attentato in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, l’ipotesi è che sia stato messo in piedi un sistema per cancellare documenti e nascondere informazioni.

La Procura ha chiesto per l’ex capo della polizia gli arresti domiciliari, ma il gip ha respinto l’istanza. I pm hanno presentato appello al Tribunale del riesame. Nella stessa indagine, era stato chiesto il carcere per Donatella Peruzzi, collaboratrice di De Gennaro e funzionaria del Dis, i domiciliari per Franco Pacetto e per il pentito Salvatore Contorno, e la sospensione dalle funzioni per Massimo Carnicelli, ex addetto alla sicurezza.

Le contestazioni riguardano il depistaggio «dichiarativo», che sarebbe consistito nell’indurre Contorno a non parlare con i magistrati, e quello «materiale», legato all’occultamento e alla distruzione di documenti.

Nella nota con cui annuncia l’impugnazione, la Procura sostiene che il gip non avrebbe contestato la ricostruzione dei fatti arrivando, però, a conclusioni diverse sul piano giuridico.

Per il depistaggio materiale il giudice avrebbe ritenuto necessario dimostrare che i documenti distrutti fossero collegati alla sottrazione dell’agenda rossa di Borsellino. Una lettura che, secondo i pm, escluderebbe senza ragione altri collegamenti: dal ritorno di Contorno a Palermo al caso del «Corvo», fino alle stragi del 1992 e al depistaggio Scarantino.

La lunga carriera di De Gennaro

Lo chiamano «lo squalo», anche se lui preferirebbe «lo sbirro». Settantotto anni, calabrese di Reggio, De Gennaro ha attraversato mezzo secolo di storia repubblicana ai vertici delle istituzioni.

Entrato in polizia nel 1973 dopo la laurea alla Sapienza, collabora per undici anni con Giovanni Falcone e segue l’estradizione di Tommaso Buscetta dal Brasile. Nel 1980 viene promosso per la liberazione di 30 ostaggi nell’ambasciata belga a Roma. Guida la Dia dal 1993 e dal 2000 è capo della polizia. Per il G8 di Genova viene condannato in primo grado per istigazione alla falsa testimonianza dell’ex questore Francesco Colucci, ma assolto in Cassazione perché «il fatto non sussiste».

Dopo il 2007 dirige il Dis, è autorità delegata per la sicurezza e presiede Leonardo e Banca popolare di Bari. Dal 2022 guida Eurolink, general contractor del Ponte sullo Stretto, e presiede il Centro studi americani. Nel 2006 l’Fbi gli conferisce la «Medal of meritorious achievement» per l’operazione Pizza connection.

È proprio nell’ufficio del Centro studi americani che sarebbero state registrate le conversazioni decisive. Secondo la Dda, dopo aver saputo di essere intercettato in un’altra indagine, De Gennaro avrebbe lavorato con Peruzzi per eliminare documenti cartacei compromettenti e mettere al riparo gli archivi digitali.

A entrambi, insieme a Massimo Carnicelli, si contesta il depistaggio materiale: dopo le perquisizioni del settembre 2023 ai familiari di Arnaldo La Barbera, documentazione cartacea e informatica sarebbe stata occultata e in parte affidata al marito di Peruzzi. In seguito i due avrebbero distrutto altri documenti, conservando solo articoli di stampa e materiale di scarso rilievo.

Il depistaggio sulla morte di Borsellino

Nel settembre 2023 Peruzzi avrebbe nascosto nella soffitta del suocero una borsa con hard disk e documenti riservati affidatale da De Gennaro. «L’ho spostata quando c’è stata la cosa di Serena… ti ricordi?», avrebbe detto.

Nell’ottobre 2024 la borsa sarebbe stata rubata dall’auto di servizio del marito. Alcuni fogli, recuperati tra i rifiuti a Roma, contenevano appunti di De Gennaro sul «Corvo» e sull’arresto di Contorno. Il 26 novembre 2025 l’ex capo della polizia avrebbe detto di aver riletto i documenti su Contorno prima di bruciarli, per evitare un «autogol» in caso di interrogatorio. Avrebbe anche copiato i file su un hard disk, affidandolo al figlio Giulio insieme a un computer scollegato dalla rete, «perché potrebbe lasciare comunque traccia».

Il filo tra De Gennaro, Contorno e La Barbera risalirebbe al 1989: Contorno, rientrato dagli Stati Uniti, fu arrestato dalla squadra mobile di La Barbera in un’operazione coordinata da De Gennaro. Per i pm quel metodo investigativo «minimalista» sarebbe stato riproposto tre anni dopo su via D’Amelio, indirizzando gli investigatori verso falsi collaboratori come Vincenzo Scarantino. Scarantino, che si autoaccusò di aver portato in via D’Amelio l’auto imbottita di tritolo, fu presentato come fonte-chiave sulla strage ma fu smentito dall’altro pentito, Gaspare Spatuzza.

Il nodo Contorno

C’è poi il presunto tentativo di impedire a Contorno di parlare con i magistrati. De Gennaro lo avrebbe considerato «il perno» della vicenda e l’ultimo testimone dei fatti del 1989. Dopo aver appreso, in un pranzo dell’aprile 2025 con l’allora procuratore aggiunto della Dna, Michele Prestipino, di essere intercettato, avrebbe predisposto un sistema per comunicare senza tracce: telefoni fuori dall’ufficio, incontri in terrazza, chiamate dai cellulari dei familiari e biglietti sigillati affidati a Carnicelli per Pacetto.

Il 15 maggio 2025, quando Caltanissetta convocò Contorno a Roma, il collaboratore avrebbe telefonato a Pacetto: «Ora vediamo questo magistrato che lo mando a fanculo e finisce la storia». Davanti ai pm si avvalse della facoltà di non rispondere. Il giorno dopo Pacetto sarebbe andato a pranzo da lui, a Nepi, per «vedere la sua faccia» e ribadire: «E tu sicuramente non rispondi».

In cambio della fedeltà al «Principale», l’ex ispettore avrebbe aiutato Contorno anche in questioni economiche familiari, come la vendita di un immobile a Palermo-Brancaccio occupato da un esponente mafioso, che in una conversazione intercettata avrebbe chiesto: «Lo sa De Gennaro?».