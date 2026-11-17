Sentiti per quasi tre ore, in due stanze separate della Questura di Campobasso. Questa mattina, poco dopo le dieci, a varcare come persone informate sui fatti gli uffici diretti da Marco Graziano sono stati Salvatore Di Ielsi e Giovanna Campolieti, padre e cognata di Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvelenata con la ricina insieme alla figlia quindicenne Sara Di Vita, ormai quasi un anno fa a Pietracatella.

Le audizioni dei familiari della donna, già ascoltati nelle fasi iniziali delle indagini, rientrano nel nuovo giro di testimonianze raccolte dagli investigatori per provare a unire i tasselli emersi nelle ultime settimane e, finalmente, chiudere il cerchio attorno al duplice omicidio volontario.

Le nuove audizioni dei familiari a Campobasso

L’ennesimo cammino a ritroso nel tempo per ripercorrere anche i rapporti e le frequentazioni in ambito familiare nei giorni immediatamente precedenti la tragedia, ovvero quelli a ridosso delle festività natalizie dello scorso anno. Ma con lo sguardo proiettato verso gli sviluppi di un’inchiesta che sembra davvero vicina allo snodo decisivo. Novità apprese anche dai testimoni sentiti oggi. «Hanno fatto dei passi in avanti» ha spiegato ai cronisti la cognata di Antonella Di Ielsi all’uscita dalla Questura del capoluogo molisano dicendosi «molto più serena e fiduciosa» sull’esito degli accertamenti investigativi in corsa. Bocca cucita, e non poteva essere altrimenti, sul contenuto dell’audizione: «Abbiamo detto quello che dovevamo dire» hanno precisato entrambi i testimoni.

I nuovi accertamenti irripetibili al Robert Koch Institut

Le prossime ore potranno dare altre risposte agli inquirenti: nella giornata di domani il capo della mobile Graziano volerà a Berlino con alcuni agenti della polizia scientifica, dove presso i laboratori del Robert Kock Institut sono in programma (giovedì e venerdì) i nuovi accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Larino su cinque dei 131 campioni e reperti raccolti dagli esperti tedeschi durante il sopralluogo tecnico dello scorso 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita. Saranno analizzati per cercare impronte e tracce biologiche un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia contenente del liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro.

L’inchiesta per duplice omicidio resta contro ignoti

Il procedimento per duplice omicidio volontario resta aperto contro ignoti in attesa di individuare l’origine della sostanza, il vettore dell’intossicazione e, soprattutto, chi abbia somministrato il veleno alle due vittime. Ad attendere novità dall’inchiesta c’è l’ex sindaco di Pietracatella e tesoriere del Pd molisano, Gianni Di Vita: il marito e padre delle vittime, ad oggi parte offesa, potrebbe essere a sua volta nuovamente convocato a stretto giro dagli inquirenti.