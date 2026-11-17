Due giorni prima di firmare un accordo internazionale per la ricerca sugli anticorpi monoclonali contro il Covid, Fabrizio Landi, presidente della Fondazione Tls, Toscana Life Sciences, riceve 30.000 euro sul proprio conto personale.

Il denaro arriva il 7 luglio 2020 da Daniela Rossana Guarnieri, all’epoca compagna di Mario Benotti, il broker poi deceduto coinvolto nell’inchiesta romana sulla maxi fornitura di mascherine dalla Cina (ora al centro delle attività della Commissione parlamentare sulla gestione della pandemia). La causale è «Rimborso prestito infruttifero amicale».

A documentare il pagamento è un’annotazione della Guardia di finanza. Il 9 luglio Landi firma il protocollo di collaborazione per la ricerca sui monoclonali. Tre mesi dopo, mentre l’Italia discute l’offerta di 10.000 dosi gratuite della multinazionale di Indianapolis Eli Lilly, nelle email tra scienziati e dirigenti sanitari compare il sospetto di un «sabotaggio» per proteggere il progetto senese.

È una scoperta suggestiva che nasce dall’incrocio di documenti relativi a due vicende finora esaminate separatamente e da alcune coincidenze temporali finora non approfondite. A pagina 36 dell’annotazione i finanzieri indicano il versamento e, subito sotto, ricostruiscono le società e gli enti riconducibili a Landi: Insono, Julia Domina Holding, Panakes Partners, Firenze-Cina e Fondazione Toscana Life Sciences. Citano anche un articolo sulla sua vicinanza a Matteo Renzi e sugli investimenti pubblici destinati a Tls.

Gli antefatti

I rapporti con Benotti precedono la pandemia. Landi, finanziatore della Fondazione Open, raccontò di averlo conosciuto attraverso Sandro Gozi, sottosegretario agli Affari europei nel governo Renzi, e di averlo fatto incontrare con Dario Nardella, allora sindaco di Firenze: «Si sono trovati una sera a cena a casa mia e l’idea è nata in quell’occasione».

Benotti era un ex collaboratore di Gozi a Palazzo Chigi. Landi, invece, sedeva nel consiglio di amministrazione di Finmeccanica dal maggio 2014. Nel giugno 2015 società del gruppo uscirono dal consorzio Optel, nel quale Benotti era consigliere; subentrò Partecipazioni Spa, la holding di Benotti. Nel dicembre 2015 Partecipazioni entrò in Diadem, società della diagnostica partecipata da Panakes Partners, nella quale Landi aveva interessi e di cui sarebbe diventato presidente.

La Verità ha già ricostruito versamenti per 286.117 euro a Heber Rafael Verri, consulente di Diadem, e a Diadem Research, richiamati negli atti dell’inchiesta sulle mascherine. Ma questa, al momento, è solo un’altra coincidenza. Il nome di Landi, però, ricompare nell’altra storia, quella dei monoclonali. Tls controllava il 70 per cento di Tls Sviluppo, impegnata negli anticorpi studiati dal gruppo di Rino Rappuoli, allora ricercatore di Gsk Vaccines e responsabile del laboratorio Mad Lab di Siena.

Nel febbraio 2021 Invitalia, guidata da Domenico Arcuri, acquistò il restante 30 per cento della società per 15 milioni di euro. Ed è a questo punto che entrano in gioco le email sui monoclonali americani.

Il «sabotaggio»

«Sabotaggio» è la parola usata il 30 ottobre 2020 da Guido Silvestri, immunologo e direttore del dipartimento di Patologia e Medicina di laboratorio della Emory University di Atlanta, in un messaggio a Ranieri Guerra, allora vicedirettore generale dell’Oms, e a Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute.

Il giorno prima c’era stata una riunione con Aifa e la multinazionale Eli Lilly. Silvestri scrisse che Andrea Antinori, direttore del dipartimento clinico dello Spallanzani, gli avrebbe confermato il sospetto che le obiezioni all’uso dei farmaci servissero «per salvaguardare il business futuro di Rappuoli e Tls». E aggiunse: «Come mi aveva già detto Gianni al telefono». Gianni è Rezza.

Il 9 ottobre Silvestri contattò le autorità italiane. E informò Guerra che Daniel Skovronsky, direttore scientifico di Lilly e suo ex collega, aveva prospettato la fornitura gratuita. Guerra dirà alla Corte dei conti di aver avvisato Roberto Speranza, ministro della Salute, e che gli avrebbe indicato di coinvolgere Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, e Rezza.

Lo Spallanzani prepara un protocollo. Il 13 ottobre Magrini indica le possibili vie regolatorie, tra sperimentazione clinica, uso compassionevole e legislazione. Il 29 ottobre si tiene la riunione con la Lilly: secondo la ricostruzione di Guerra, Giuseppe Ippolito (che figura tra gli autori di due pubblicazioni scientifiche sui monoclonali sviluppati a Siena), direttore scientifico dello Spallanzani e componente del Cts, si sarebbe opposto, mentre Magrini avrebbe espresso riserve.

Il periodo Covid, tra mascherine e vaccini

Il 31 ottobre Silvestri avrebbe scritto direttamente a Speranza per chiedere un colloquio urgente, avvertendo che le dosi potrebbero essere destinate ad altri Paesi. Il 2 novembre Rezza riferì che il ministro aveva dato indicazione di procedere e che Magrini era disponibile. Il 5 novembre la Lilly comunica di voler attendere ulteriori dati clinici e la donazione non viene perfezionata.

Il 24 gennaio 2022 Guerra viene sentito dalla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio. Racconta che Magrini gli aveva detto di non aver mai ricevuto un’offerta formale dalla Lilly. «Detto questo», però, aggiunge, «ci sono le comunicazioni intervenute via posta elettronica molto esplicite, ma poi cosa sia materialmente successo io non lo so». La società americana, spiega, aspettava una lettera firmata da un’autorità italiana per avviare la procedura.

L’1 dicembre 2020 Silvestri aveva riferito a Guerra e a Rezza di aver saputo che Speranza sarebbe venuto a conoscenza della vicenda soltanto a metà novembre, informato da Nardella, che avrebbe favorito nuovi contatti con la Lilly. Rezza aveva replicato spiegando di aver parlato prima con il ministro e aveva concluso con un «di Firenze e dintorni non so nulla».

Silvestri scrisse anche di un secondo tentativo, con dosi da circa 1.000 euro ciascuna. E il 21 dicembre annotò: «Pare ci siano dietro questioni politiche tra Pd, M5s e renziani che non conosco e nemmeno mi interessano».

I vaccini monoclonali del Covid

Il 5 febbraio 2021 l’Aifa autorizza l’impiego emergenziale di alcuni monoclonali. Ma l’offerta gratuita iniziale è ormai sfumata. A Siena il progetto di Rappuoli, invece, riceve attenzione politica. Speranza, nel libro Perché guariremo, racconta la visita a Tls e richiama stanziamenti di 80 milioni per il 2020 e 300 per il 2021.

Invitalia, guidata da Domenico Arcuri, ricostruì La Verità, acquisì nel febbraio 2021 il 30 per cento di Tls Sviluppo per 15 milioni. Erano previsti altri 26 milioni per la ricerca. E il bilancio Invitalia 2024 aggiunge un dato successivo: Tls Sviluppo, dopo una perdita di 13,6 milioni nel 2023 e un patrimonio netto negativo di 8,3 milioni, è stata posta in liquidazione.

Il Pd senese, però, lo scorso anno ha rivendicato pubblicamente che fondazione e Biotecnopolo siano cresciuti grazie alle politiche del partito: «I risultati di Tls dimostrano la forza del nostro progetto […]. Tls, come Biotecnopolo di Siena, è una realtà nata e cresciuta grazie al progetto e alle politiche del Pd». E forse anche a quello stop ai monoclonali da Indianapolis.