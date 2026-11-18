Per anni chi metteva in discussione il suicidio di Jeffrey Epstein è stato liquidato come un complottista da tastiera. Ora a dubitarne è uno dei nomi più accreditati della medicina legale internazionale.

Michael Freeman è caporedattore del Journal of Forensic and Legal Medicine, insegna alla Oregon Health & Science University e al Maastricht University Medical Center, è fellow del Royal College of Pathologists, ha firmato circa 240 pubblicazioni scientifiche e ha fatto da consulente ai procuratori generali americani in casi di morti in custodia, compreso quello di George Floyd. Non esattamente un terrapiattista.

L’analisi del medico legale: «Epstein è stato strangolato»

Lunedì sera, alla facoltà di Legge dello University College di Londra, Freeman ha presentato la sua analisi del fascicolo del medico legale di New York, foto dell’autopsia comprese. Poi, a Newsnight della Bbc, ha detto chiaro e tondo ciò che pensa: Epstein è stato strangolato, con ogni probabilità da dietro.

Gli elementi elencati dal professore non sono dettagli. Un’emorragia profonda alla spalla sinistra. Lesioni al volto compatibili con un colpo. E soprattutto quelli che sembrano segni di unghie sopra il solco lasciato dal laccio sul collo: la traccia, sostiene Freeman, di chi cerca disperatamente di liberarsi da una stretta alle spalle. La sua ricostruzione è questa: Epstein sarebbe stato strangolato con un laccio, e lo stesso laccio sarebbe poi servito ad appendere il corpo al letto a castello. «Le lesioni e il modo in cui è stato trovato il corpo non coincidono», ha spiegato. «Resta una sola spiegazione: l’omicidio».

Le fratture al collo e i dubbi sull’autopsia

Non è la prima volta che un esperto lo sostiene. Già nell’ottobre 2019 Michael Baden, ex medico legale capo della stessa New York, che aveva assistito all’autopsia per conto della famiglia, parlò di tre fratture al collo, due alla cartilagine tiroidea e una all’osso ioide, che in 50 anni di carriera non aveva mai visto in un suicidio per impiccagione. All’epoca la sua voce fu archiviata in fretta.

La pubblicazione degli Epstein files ha riportato sotto i riflettori ogni dettaglio di quella notte. C’è la bozza del comunicato con cui la Procura federale di Manhattan annunciava che Epstein era stato trovato senza vita «questa mattina»: peccato che porti la data di venerdì 9 agosto 2019, il giorno prima del ritrovamento. Il Dipartimento di Giustizia ha spiegato alla Bbc che si trattava di una prima bozza circolata internamente, con un «refuso». Resta curioso che l’errore riguardi non solo il giorno del mese, ma anche quello della settimana. C’è poi il finto cadavere, fatto di scatole e lenzuola, usato per seminare i giornalisti durante il trasporto della salma. Elementi che, presi uno per uno, hanno avuto giustificazioni ufficiali. Messi in fila, però, raccontano un’istituzione che, con uno dei detenuti più sorvegliati d’America, sarebbe riuscita a sbagliare quasi tutto.

Le falle nelle indagini e le telecamere fuori uso

Freeman mette il dito anche nelle falle dell’indagine. Non esiste una fotografia del corpo appeso, che in una morte in custodia sarebbe il minimo sindacale. Il laccio, ha fatto notare, non è stato conservato né esaminato. Secondo il rapporto del Dipartimento di Giustizia, la guardia che trovò Epstein chiamò un collega, adagiò il corpo a terra e tentò la rianimazione. Comprensibile, certo. Ma il risultato è che la scena chiave della morte più discussa d’America non è documentata. Come non lo è, guarda caso, il resto di quella notte. Secondo un rapporto dell’Fbi, il sistema di videosorveglianza era guasto proprio quel giorno. Le uniche immagini arrivano da una telecamera che inquadra appena uno scorcio delle scale e mostra, alle 22.40 del 9 agosto, una figura arancione che sale verso la cella: «forse un detenuto» secondo il registro dell’Fbi, un agente con della biancheria secondo l’ispettore generale.

I rapporti con i potenti e il possibile movente

Freeman, va detto, non ha visto il corpo: ha lavorato su file e foto inediti forniti da Mark Epstein, il fratello, che da sempre parla di omicidio. Lui, però, assicura di non essere stato pagato e di essere indipendente. Sul chi, poi, si chiama fuori: «Non ne ho idea». D’altra parte, che a qualcuno facesse comodo il silenzio di Jeffrey Epstein è tutt’altro che da escludere. Il faccendiere, che già nel 2008 era stato condannato per adescamento a scopo di prostituzione e di procacciamento di una minorenne a scopo di prostituzione, frequentava da decenni il gotha della politica, della finanza e del mondo accademico. Molti dei suoi conoscenti venivano ospitati a Little St. James, l’isola privata dove, secondo numerose vittime, venivano portate ragazze anche minorenni. Varie testimonianze parlano inoltre di telecamere nascoste nelle sue residenze, con l’obiettivo, sospettano in molti, di raccogliere materiale di ricatto sui potenti. Nell’estate del 2019, comunque, Epstein rischiava fino a 45 anni di carcere per traffico sessuale di minori. Un uomo in quella posizione, con quello che sapeva, aveva molto da offrire a una Procura in cambio di uno sconto di pena.

Freeman ha reso pubblico l’intero fascicolo del medico legale: è verosimile, allora, che nelle prossime settimane si sentiranno altre voci. Per il momento resta una sola conclusione: i cosiddetti complottisti avevano ragione, quantomeno nel denunciare le troppe ombre di questa vicenda.