Telefoni lasciati fuori dalla stanza, conversazioni sussurrate sul terrazzo, chiamate effettuate con il cellulare della moglie e bigliettini sigillati consegnati a mano dall’uomo della scorta, persino utilizzando l’auto di servizio.

Un sistema di comunicazione parallelo, che gli investigatori paragonano ai «pizzini» mafiosi, sarebbe stato messo in piedi da Gianni De Gennaro per tenere sotto controllo Salvatore Contorno e, soprattutto, assicurarsi che non parlasse con i magistrati. È la rete ricostruita dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta nell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Nell’avviso di garanzia e nel decreto di perquisizione, i pm coordinati dal procuratore Salvatore De Luca contestano all’ex capo della Polizia di aver incaricato il suo storico collaboratore, l’ex ispettore Franco Pacetto, di monitorare costantemente «Totuccio» Contorno.

A Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di finanza addetto alla tutela di De Gennaro, sarebbe stato invece affidato il compito di fare da «postino», trasportando disposizioni e risposte lontano dalle microspie. Contorno, ex uomo d’onore e collaboratore di giustizia, era considerato «il perno» della vicenda: l’unico testimone ancora in grado di riferire sull’arresto del maggio 1989 a San Nicola l’Arena, eseguito dalla squadra mobile di Arnaldo La Barbera nell’ambito di un’operazione coordinata dal Nucleo centrale anticrimine diretto da De Gennaro.

La svolta arriva il 1° aprile 2025, quando l’ex capo della Polizia apprende di essere intercettato. Da quel momento, secondo la ricostruzione degli inquirenti, le comunicazioni cambiano modalità.

Le mosse per far tacere contorno sulla morte di Borsellino

Il sistema viene messo alla prova il 15 maggio 2025, quando Contorno viene convocato a Roma dai magistrati di Caltanissetta. Prima di presentarsi, il collaboratore telefona a Pacetto: «Ora vediamo questo magistrato che lo mando a fanculo e finisce la storia», aggiungendo un «mi raccomando… eh». Davanti ai pm si avvale poi della facoltà di non rispondere.

Il giorno successivo Pacetto va a pranzo a casa sua, a Nepi, ufficialmente per «vedere la sua faccia», ma anche per ribadire quale dovrà essere la linea in caso di nuove convocazioni: «E tu sicuramente non rispondi».

È su questa trama di rapporti e presunte pressioni che la Procura ha contestato anche l’aggravante mafiosa prevista dall’articolo 416-bis. 1 del codice penale. Secondo l’accusa, De Gennaro, Pacetto, Contorno e la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, quest’ultima sospettata di aver occultato e distrutto documenti riservati, avrebbero agito per agevolare Cosa Nostra, impedendo di individuare eventuali soggetti esterni coinvolti nella strage di via D’Amelio e nei successivi depistaggi.

Il gip Giulia Zappalà ha però respinto le richieste di arresto. «Le indagini sinora svolte non consentono di affermare, con giudizio di gravità indiziaria, che le condotte siano state finalizzate a sviare le investigazioni sui fatti che erano oggetto del presente procedimento», ha scritto la giudice. Una decisione che non chiude, tuttavia, la porta agli approfondimenti investigativi.

Nello stesso provvedimento, Zappalà riconosce che gli accertamenti «hanno certamente aperto, nel solco di quanto accertato nel processo sul depistaggio delle indagini di via D’Amelio, nuove prospettive sul contesto e sulla possibile “cabina di regia” dietro le stragi del 1992». La Procura ha impugnato il rigetto: ora la partita si sposta davanti al tribunale del Riesame.