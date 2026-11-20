Palazzopoli non è finita. E a Milano la Procura torna a bussare alla porta dei grandi progetti immobiliari. A una settimana dalla richiesta di archiviazione nel filone sulla corruzione, i pm aprono un nuovo fronte sul grattacielo Syre-New Living, in via Rospigliosi, nell’area dell’ex ippodromo del Trotto.

Ieri mattina Paolo Filippini, Mauro Clerici e Marina Petruzzella hanno notificato a 27 indagati l’avviso di conclusione delle indagini: le ipotesi di reato sono abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso in atto amministrativo.

La torre di 23 piani e l’edificio in linea di otto sono già finiti e pronti per la consegna. Il complesso, realizzato dal fondo Domus IV gestito da Axa Real Estate, sorge su un’area ceduta nel 2020 da Snaitech a Prelios per oltre 35 milioni di euro. In totale 120 appartamenti su 11.543 metri quadri, da 722.000 euro a 1,3 milioni.

Il nuovo atto conferma quanto il direttore Maurizio Belpietro aveva scritto in un editoriale di settimana scorsa: la «Palazzopoli» milanese è tutt’altro che archiviata. Mentre molti giornali leggevano la richiesta di archiviazione per il sindaco Beppe Sala e alcuni costruttori come la fine dell’inchiesta, Belpietro sottolineava come essa riguardasse solo le accuse di induzione indebita e corruzione, non gli abusi edilizi né i sequestri dei cantieri.

Ora la Procura torna a contestare il «rito ambrosiano» su un’altra grande area della città. E il quadro, anziché chiudersi, si allarga.

Perché il Syre, nelle 20 pagine dell’atto, è solo il punto di partenza. Le indagini della Guardia di Finanza e le consulenze di Alberto Roccella, Maurizio Bracchi e Paolo Ventura portano l’attenzione su un’intera porzione di Milano: non solo l’ex Trotto, ma anche San Siro, dove negli ultimi cinque anni sono stati venduti e sviluppati terreni e progetti che coinvolgono Milan, Inter, il colosso americano Hines e altri operatori.

La nuova inchiesta su Palazzopoli a Milano

Al centro dell’accusa c’è una norma che, secondo i consulenti, sarebbe stata ignorata: quella sugli «ambiti di rilevanza paesistica» del Piano territoriale della Città metropolitana, in vigore dal 6 ottobre 2021. L’area del Syre ricade in uno di questi ambiti e gli interventi realizzati o programmati, dall’ex Trotto fino a San Siro, «collidono gravemente» con le prescrizioni del piano, che prevederebbe un pressoché totale «divieto di edificazione di nuovi nuclei edilizi».

L’altro campanello d’allarme riguarda la Valutazione ambientale strategica, tornata al centro del dibattito dopo il voto del Consiglio comunale che ha chiesto di sospendere quella del «Generali Stadium» per integrarla con una valutazione di impatto sanitario. Sala non arretra: «Ne abbiamo parlato per tre anni, ognuno faccia quello che ritiene, io continuerò ad andare avanti sul percorso dello stadio».

Ma anche qui i magistrati sollevano dubbi. Per i pm le procedure di Vas sarebbero state condotte in violazione di legge, compresa quella avviata il 30 settembre 2021 per il comparto PA7, quello del Trotto. Viene richiamato l’obbligo di considerare gli «impatti cumulativi»: in un quartiere di cantieri non si può valutare ogni progetto come un’isola. Non esistono, scrivono i magistrati, «effetti isolabili».

Tra i 27 indagati ci sono notai, banchieri, manager e funzionari: l’ex ad di Snaitech Fabio Schiavolin, i rappresentanti di Axa Nicola de Martino e Lorenzo Scarfì e di Prelios Sgr Nicola Sajeva, Renato Giacosa e Giancarlo Scotti, gli ex dirigenti comunali Giovanni Oggioni e Franco Zinna, la commissione Paesaggio presieduta da Marco Prusicki e il notaio Dario Cortucci.

Resta da capire l’esito di questo filone. Finora dalle inchieste sugli abusi edilizi sono arrivate due assoluzioni per «buona fede» e una decisione della Corte dei Conti che ha escluso la colpa grave per le Park Towers. Ma la partita è tutt’altro che chiusa.