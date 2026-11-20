La Procura di Firenze torna a cercare il Dna del Mostro negli scatoloni dei vecchi processi, mentre su uno dei proiettili dell’ultimo duplice delitto era già comparso il materiale genetico di un consulente balistico. Proprio il genetista che lo aveva individuato, Ugo Ricci, dovrà ora esaminare altri reperti degli otto delitti commessi tra il 1968 e il 1985.

Il problema è distinguere le tracce lasciate dall’assassino da quelle delle vittime e di chi, negli ultimi 40 anni, ha maneggiato gli oggetti. Una questione che solo qualche giorno fa a Bologna ha impedito nuovi esami del Dna sui resti attribuiti a Maria Fresu, vittima della strage del 1980, richiamando proprio la catena di custodia compromessa. A Firenze le pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti hanno avviato una nuova fase di accertamenti. Da alcune settimane i carabinieri contattano i parenti delle coppie assassinate per raccogliere campioni di saliva. Serviranno a ricostruire, per quanto possibile, i profili delle vittime ed escluderli dalle eventuali tracce estranee da comparare con i profili di Pietro Pacciani, Mario Vanni, Giancarlo Lotti e di altri sospettati che i magistrati possiedono già.

I campioni dei familiari delle vittime

Ha accettato il prelievo la sorella di Pasquale Gentilcore, ucciso con Stefania Pettini il 14 settembre 1974 a Rabatta, nel Mugello. Il Dna di Pia Rontini, uccisa con Claudio Stefanacci nel 1984, è stato recuperato dagli abiti conservati dal padre. Esistono campioni anche dei francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, uccisi nel 1985. Gli esami, trapela, avverranno in ambiente protetto. Ma il rischio di contaminazione è dietro l’angolo.

Il precedente delle tracce contaminate

E infatti nel 2015, dall’imbottitura di un cuscino della tenda dei francesi, venne recuperata un’ogiva rimasta nascosta per 30 anni. Nelle analisi condotte da Ricci emerse una miscela genetica contenente anche il Dna del consulente balistico Paride Minervini. Un profilo che compariva anche su altri reperti. L’ematologo Lorenzo Iovino, riesaminando i risultati, sostenne di aver isolato un secondo profilo maschile, sconosciuto, con corrispondenze parziali rispetto a tracce di reperti dei delitti di Giogoli del 1983 e Vicchio del 1984.

E proprio nel 2018 emerse un dettaglio sulla conservazione dei reperti. I consulenti spiegarono di aver ricevuto dai carabinieri uno scatolone sigillato, contenente confezioni di carta e cellophane, alcune scatole vuote e buste con codici differenti. Fu osservato che quelle buste erano state evidentemente utilizzate più volte. L’avvocato Vieri Adriani, legale dei familiari delle vittime francesi, sostenne che le manipolazioni compiute durante le precedenti perizie balistiche avessero compromesso la possibilità di recuperare eventuali tracce genetiche dell’assassino. Fu lo stesso Ricci a riferire che alcuni profili presentavano un andamento alterato, compatibile con quantità ridotte o possibile degradazione del materiale biologico.

La contestazione dei familiari e la nuova revisione

Ora si torna negli archivi. E proprio l’avvocato Adriani ieri ha ricordato: «Ciò che trovo maggiormente contraddittorio riguarda il delitto del 14 settembre 1974, nel quale furono assassinati Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Un mese fa abbiamo espressamente chiesto di procedere, attraverso nostri consulenti genetisti, al prelievo e all’esame del Dna sui resti della Pettini su incarico di parenti tuttora viventi e la risposta è stata negativa, perché l’accertamento veniva considerato inutile».

Intanto gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, legali di Paolo Vanni, nipote di Mario, il postino di San Casciano condannato all’ergastolo per concorso in quattro duplici omicidi, annunciano una nuova istanza di revisione fondata sulle dichiarazioni di due presunti testimoni oculari. Secondo i difensori, potrebbero mettere in discussione le condanne dei «compagni di merende».