Da Berlino a Campobasso, con i fari sempre puntati su Pietracatella. Ennesima giornata importante sul fronte delle indagini sul mistero legato alla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni e della figlia quindicenne Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina tra il 27 e il 28 dicembre dello scorso anno.

Nel capoluogo molisano è tornato Antonello Di Vita (vive a Torino), fratello di Gianni (padre e marito delle vittime, nonché già sindaco di Pietracatella e tesoriere del Pd molisano, ad oggi parte offesa nel procedimento a carico di ignoti per duplice omicidio volontario aperto dalla Procura di Larino).

«Sono mesi che brancoliamo nel buio, speriamo che chiudano il cerchio», questo l’auspicio di Antonello all’uscita dalla Questura di Campobasso dopo essere stato ascoltato per diverse ore come persona informata sui fatti, in contemporanea con gli accertamenti irripetibili effettuati dalla Squadra mobile diretta da Marco Graziano e dalla polizia scientifica in Germania, dove presso la sede del Robert Koch Institut sono stati analizzati 5 dei 131 tra reperti e campioni prelevati nella casa della famiglia Di Vita lo scorso 30 luglio.

Le analisi sui reperti a Berlino

Attività d’indagine che insieme ai riscontri emersi da centinaia di testimonianze e le risultanze delle perquisizioni informatiche disposte in quattro scuole, frequentate da persone più o meno vicino alle vittime, dove sarebbero state effettuate ricerche specifiche sulla ricina, potrebbero portare gli inquirenti verso la strada giusta.

«Mi auguro siano emerse novità da Berlino» ha detto il fratello di Gianni Di Vita per poi precisare di non avere idea su chi possa aver architettato un piano così diabolico: «Io non lo so, non sono un esperto di criminologia, magari adesso chiuderanno il cerchio».

Dal quale è certo che suo fratello resterà fuori: «Lo sanno anche in Cina che non poteva mai fare una cosa del genere».

Il pensiero alla nipote Alice

Un pensiero lo ha rivolto anche alla nipote Alice che dopo aver perso la mamma e la sorella minore è partita proprio alla volta di Torino per intraprendere la sua carriera universitaria: «E’ una ragazza che ha coraggio».

Gli accertamenti sui cinque reperti

Oggi pomeriggio, intanto, si è conclusa la missione tedesca degli inquirenti: le tracce biologiche individuate durante gli accertamenti tecnici irripetibili saranno analizzate in Italia dalla polizia scientifica per provare a stabilire a chi appartengano.

Un’eventuale rilevanza investigativa da incrociare con l’esito degli esami per la ricerca delle tossine del ricino sui cinque reperti: un sacchetto rosa con kefir, una borraccia, un cestino della spazzatura, una bottiglia contenente liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto di guanti da lavoro.

Le operazioni effettuate in Germania sono state videoregistrate, mentre i verbali andranno depositati entro cinque giorni. Così come proseguiranno anche nei prossimi giorni le audizioni in Questura con l’obiettivo di risolvere il giallo di Pietracatella.