Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e già direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è morto. Si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata a LaPresse da fonti qualificate.

Secondo quanto riferito dall’agenzia, De Gennaro sarebbe stato profondamente scosso dopo essere finito nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta per il presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Il nome dell’ex prefetto era finito, infatti, al centro dell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sull’attentato mafioso del 19 luglio 1992.

Nelle ore precedenti alla notizia della morte, il Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti era intervenuto sulle vicende giudiziarie che coinvolgevano De Gennaro, chiedendo di evitare processi mediatici e ricordando il principio della presunzione di innocenza. Il movimento aveva sottolineato il ruolo svolto dall’ex capo della Polizia nella lotta alla criminalità organizzata, ribadendo la necessità che eventuali responsabilità fossero accertate nelle sedi giudiziarie.

L’inchiesta sul depistaggio della strage di via D’Amelio

L’inchiesta della Procura di Caltanissetta ruota attorno al presunto tentativo di ostacolare la ricostruzione della verità sulla strage di via D’Amelio, in particolare sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, De Gennaro avrebbe partecipato a un sistema per occultare e distruggere documenti ritenuti rilevanti per le indagini. Al centro delle contestazioni ci sono anche alcune conversazioni intercettate nel suo ufficio al Centro studi americani, nelle quali l’ex capo della Polizia avrebbe parlato di documenti letti e successivamente distrutti.

I rapporti con il pentito Salvatore Contorno

Un altro filone riguarda i rapporti con il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, considerato dagli investigatori un testimone importante per ricostruire alcuni passaggi precedenti alla strage. Secondo la ricostruzione della Direzione distrettuale antimafia, De Gennaro avrebbe incaricato il suo storico collaboratore Franco Pacetto di monitorare Contorno e avrebbe predisposto un sistema di comunicazioni riservate, attraverso biglietti, telefonate e incontri, per evitare che le conversazioni fossero intercettate. Nel maggio 2025, quando Contorno venne convocato dai magistrati di Caltanissetta, si avvalse della facoltà di non rispondere. Il giorno successivo Pacetto lo avrebbe incontrato, ribadendogli la necessità di mantenere il silenzio.

La richiesta di arresti domiciliari respinta dal gip

La Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, ma il gip ha respinto la richiesta, ritenendo che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a dimostrare la gravità indiziaria delle condotte contestate. I magistrati hanno impugnato la decisione davanti al tribunale del Riesame. Nell’inchiesta figurano anche l’ex ispettore Franco Pacetto, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, il sottufficiale della Guardia di finanza Massimo Carnicelli e lo stesso Contorno. La vicenda giudiziaria era stata al centro anche di un intervento del Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti, che il 21 novembre aveva richiamato il principio della presunzione di innocenza.