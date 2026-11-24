C’era una volta la rassicurante tessera rettangolare di plastica, custodita gelosamente nel portafoglio. La si estraeva con gesto solenne davanti a uno sportello automatico, si digitava il Pin coprendo la tastiera con la mano. Ecco, preparatevi a raccontarlo ai nipoti come si fa oggi con i gettoni telefonici: il Bancomat sta cambiando completamente pelle.

È questa la fotografia della rivoluzione svelata ieri a Milano, alla vigilia del Salone dei Pagamenti. Un appuntamento tradizionalmente popolato da banchieri, sigle incomprensibili e grafici austeri, che quest’anno invece parla direttamente alla vita quotidiana di tutti noi: da come dividiamo il conto della pizzeria il sabato sera a come faremo la spesa nei prossimi anni.

L’obiettivo del gruppo non è soltanto stare al passo con i tempi, ma costruire un’infrastruttura tutta italiana capace di tutelare la sovranità digitale del Paese, evitando che ogni singolo caffè pagato con la carta debba passare attraverso i colossi tecnologici stranieri. D’altronde, nel nostro Paese i pagamenti digitali hanno ormai conquistato il 43% del mercato, toccando la cifra monstre di 481 miliardi di euro, con un balzo dell’8,5% registrato nel 2024.

La rivoluzione dei pagamenti digitali

A correre a velocità supersonica sono soprattutto gli acquisti fatti avvicinando lo smartphone o lo smartwatch al Pos: quel gesto ormai automatico del «tap» alla cassa, esploso fino a raggiungere i 56,7 miliardi di euro (+53%).

Per intercettare questa svolta, Bancomat ha abbattuto i vecchi confini della carta fisica: oggi vive comodamente dentro i portafogli digitali, dialoga con le app delle banche, permette di pagare tramite Bancomat Pay e continua a crescere.

Ma la vera notizia, capace di strappare un sorriso a chiunque abbia mai perso dieci minuti a dettare al telefono una stringa interminabile di ventisette lettere e numeri, riguarda i trasferimenti tra privati. Grazie a un’intesa storica stretta con Poste Italiane, da aprile 2027 diremo ufficialmente addio alla caccia all’Iban: per inviare denaro a un amico, pagare la quota del regalo di compleanno o rimborsare un collega basterà il semplice numero di cellulare, con i soldi che arriveranno a destinazione in tempo reale. Fine dei messaggi su WhatsApp con scritto: «Ti mando l’Iban appena torno a casa».

La piattaforma nazionale per l’euro digitale

Sul fronte più futuristico, il circuito italiano si prepara invece all’arrivo dell’euro digitale. Insieme a CBI e Nexi è nata un’alleanza per costruire una piattaforma tecnologica nazionale condivisa, una sorta di «autostrada» informatica che aiuterà le banche a gestire la futura moneta digitale europea.

Parallelamente, con il progetto Eur.Bank, sviluppato al fianco di diversi istituti di credito, dell’Abi e della Banca d’Italia, si sperimenta una «stablecoin» in euro: una moneta digitale progettata per funzionare 24 ore su 24, weekend e festivi compresi, velocizzando i pagamenti internazionali e modernizzando i mercati finanziari.

Il futuro del portafoglio è digitale

Una marcia trionfale verso il digitale che viaggia di pari passo con un giro di vite sempre più stretto sull’amato contante.

Insomma, tra smartphone che pagano al posto nostro, numeri di telefono che sostituiscono i codici bancari e controlli sempre più attenti sulle banconote, il messaggio che arriva da Milano è chiaro: il portafoglio del futuro non si mette più in tasca, si tiene direttamente in mano. E non ha nemmeno bisogno di avere la batteria carica. Con l’euro digitale, infatti, sarà possibile effettuare pagamenti anche in assenza di connessione.