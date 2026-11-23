Qualche fido economista del Pd, magari Francesco Boccia fedelissimo di Elly Schlein, l’avverta che non è tutto (S)oros quel che luccica. Si rischia di pigliare qualche cantonata, come immaginare di tassare i super ricchi e trovarsi con l’economia scassata. Che la ragazza che nessuno ha visto arrivare da Lugano abbia il profilo della secchiona è indubitabile, così lei, per dare corpo non alla patrimoniale, che pare brutto, ma al contributo di solidarietà, è andata a scuola da quelli che ne sanno.

Sono due francesi, Gabriel Zucman, il Simon Wiesenthal della finanza mondiale (va a caccia di tutti i miliardari tranne quelli cinesi), e il suo maestro Thomas Piketty, il negromante di Karl Marx; e un americano e Nobel dell’economia Joseph Stiglitz, che deve tutto a George Soros. Con i 50 milioni di dollari che gli prestò nel 2009 ha messo su l’Inet, il think tank per l’economia alternativa da cui lo speculatore ungherese, naturalizzato americano per i buoni uffici dei Rothschild, ha attinto le sue teorie filantropiche.

Si sono ritrovati – come ha rivelato domenica La Verità – a Parigi, al Théâtre de la Concorde, per un convegno pensoso e penoso: «Contro l’oligarchia». A organizzarlo l’istituto di Zucman, che è il teorico economico della France insoumise, il partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon che vuole anche l’islamizzazione dell’Esagono e a cui evidentemente la Schlein s’ispira, e l’Icrict, che è la commissione mondiale per la tassazione delle multinazionali, con l’appoggio del Gfne, il laboratorio internazionale per la nuova economia.

La proposta di patrimoniale che ha incantato Elly

La proposta è: tassiamo del 2% aggiuntivo tutti quelli che hanno un patrimonio sopra i 100 milioni di dollari. Al cambio sono 91 milioni di euro. La Schlein è rimasta così colpita che ieri ha ribadito: «I miliardari non possono pagare meno di un infermiere, porto la tassa del 2% sui super ricchi sul tavolo del campo largo».

La segretaria del Pd è convinta d’aver trovato la quadra tra Maurizio Landini, segretario in scadenza della Cgil a cui lei è andata a fare la corte al corteo di venerdì scorso, durante lo sciopero sottufficiale (generale visto il numero dei partecipanti pare troppo), e che vuole tassare di un 1% aggiuntivo chi ha sopra i 2 milioni, e la coppia di fatto di Avs Fratoianni–Bonelli, che mettono nel mirino da 5,4 milioni in su.

Fidanza rinfresca la memoria a Schlein: Soros affondò la lira speculando contro l’Italia

Tutto meraviglioso se non fosse che la predica di Schlein attinge a un pulpito molto discutibile: a quello dell’uomo che negli anni Novanta affondò la lira speculando senza remore contro l’Italia. Glielo ha fatto notare ieri con un video postato sui social Carlo Fidanza, che è capodelegazione di Fdi nel gruppo Ecr all’Europarlamento.

«Venerdì», dice Fidanza, «la Schlein è andata al vertice contro le oligarchie internazionali, ma non si è accorta che a promuovere o sostenere questi forum è la Open society foundations del finanziare e speculatore George Soros. Un oligarca in piena regola, ma dal cuore d’oro perché finanzia lautamente la sinistra globale. L’Osservatorio internazionale sulla fiscalità dichiara che riceve risorse dalla Open society foundations e dall’Icrict, cioè la commissione indipendente per la riforma della tassazione delle multinazionali, egualmente è finanziata da Soros. Poi magari in campagna elettorale, come già avvenuto per alcuni alleati del Campo largo, arriverà il regalino di zio George. Al vertice contro gli oligarchi Schlein pontifica e Soros paga».

Sempre meno, per la verità, perché da quando ha preso tutto in mano Alexander Soros – il figlio di George – la Open ha ridotto di mezzo miliardo di dollari i contributi che va elargendo nel mondo, di cui il 7% arriva in Europa per sostenere i migranti, condizionare le elezioni come in Romania, pagare generosamente alcuni partiti, Italia compresa.

Un’utopia a cui il Campo largo non vuole contribuire

Resta che la proposta della Schlein – gli altri contraenti del Campo largo non hanno commentato, ma si sa che Giuseppe Conte non vuole sentir parlare di patrimoniale – ha il sapore dell’utopia. La segretaria del Pd dice che a livello europeo si potrebbe arrivare a racimolare 60-70 miliardi, in Italia il conto arriverebbe sopra i 20.

C’è un particolare: i patrimoni finanziari spariscono in un nanosecondo (in Italia sopra i 100 milioni di dollari ci sarebbero 2.600 possibili contribuenti: col 2% si avrebbe un gettito teorico di circa 12 miliardi) e in più all’Italia che ogni anno deve ricollocare 400 miliardi di debito pubblico spaventare la finanza non conviene. Senza contare che il fatturato del lusso per noi vale 97 miliardi (il 6% del Pil) e dà lavoro a 2 milioni di persone. Perciò non è tutto Soros quel che luccica.