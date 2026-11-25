Una nuova guerra dei dazi potrebbe essere alle porte. Gli Stati Uniti si preparano a un’altra offensiva commerciale contro Cina, Unione europea e alcune delle principali economie asiatiche, mentre Bruxelles introduce nuove restrizioni alle importazioni di automobili ibride dai Paesi extra-Ue. Due iniziative distinte, ma che evidenziano la stessa tendenza: il ritorno del protezionismo come strumento di politica industriale, con il rischio di innescare una nuova spirale di ritorsioni commerciali.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’amministrazione di Donald Trump starebbe preparando un aumento dei dazi sulle importazioni provenienti da Cina, Unione europea, Giappone, Corea del Sud e altri partner commerciali. Il rappresentante americano per il Commercio, Jamieson Greer, potrebbe presentare già questa settimana i risultati dell’indagine sui sussidi industriali concessi dai governi stranieri alle rispettive imprese.

Il nodo della sovraccapacità produttiva

Al centro dell’iniziativa americana c’è il problema della sovraccapacità produttiva. Secondo Washington, gli aiuti pubblici consentirebbero alle aziende straniere di riversare sui mercati internazionali prodotti a prezzi particolarmente competitivi, danneggiando i produttori statunitensi.

Le aliquote definitive restano da stabilire. Per Unione europea, Giappone e Corea del Sud i dazi complessivi dovrebbero attestarsi al 15% o meno, in linea con gli accordi commerciali già siglati con Washington, mentre Cina, India e Vietnam potrebbero subire un prelievo più elevato. Le nuove tariffe riguarderebbero gran parte delle importazioni, con probabili eccezioni per acciaio, alluminio e automobili, già soggetti a regimi tariffari specifici.

Le barriere Ue contro le importazioni di auto cinesi

Ma non è soltanto Washington ad alzare le barriere commerciali. Dal 1° dicembre anche l’Unione europea introdurrà limiti quantitativi alle importazioni di determinate automobili ibride provenienti da Paesi terzi. La misura di salvaguardia, prevista dal regolamento di esecuzione Ue 2026/2614, resterà in vigore per 200 giorni, fino al 18 giugno 2027.

Il provvedimento riguarda le auto ibride tradizionali, le plug-in e le mild hybrid. Per il primo periodo, dal 1° dicembre al 28 febbraio, Bruxelles ha fissato contingenti di 86.301 veicoli per la Cina, 76.900 per il Giappone, 56.844 per la Turchia e 47.431 per il Regno Unito. Quote specifiche sono previste anche per Corea del Sud, Messico, Marocco, Serbia e Stati Uniti.

Una volta esauriti i contingenti, ulteriori importazioni non saranno consentite. Non si tratta, dunque, di un semplice aggravio tariffario, ma di un vero e proprio limite quantitativo all’ingresso delle merci nel mercato europeo.

A giustificare la decisione sono i numeri. Secondo i dati Eurostat richiamati nel regolamento, le importazioni dei veicoli interessati sono passate da circa 958.000 unità nel 2023 a oltre 1,42 milioni nei dodici mesi tra luglio 2025 e giugno 2026, con un incremento del 49%. Nello stesso periodo quelle dalla Cina sono aumentate di oltre dieci volte, passando da 46.000 a 486.000 unità.

Il rischio di un effetto domino

Le iniziative di Washington e Bruxelles non sono collegate, ma rispondono alla stessa esigenza di proteggere le rispettive industrie nazionali dalla crescente concorrenza internazionale, soprattutto cinese.

Il rischio è che le nuove barriere inneschino un effetto domino, spingendo i Paesi colpiti a adottare contromisure e costringendo le imprese a riorganizzare le catene di approvvigionamento. Uno scenario delicato per economie manifatturiere orientate all’export come quella italiana, esposte tanto alle restrizioni Usa quanto alle conseguenze di una maggiore frammentazione del commercio mondiale.

La nuova guerra dei dazi non è ancora cominciata, ma le condizioni per una sua riapertura sembrano prendere forma. E questa volta il fronte potrebbe essere più ampio.