La condanna di Huawei negli Stati Uniti apre un nuovo fronte di tensione tra Washington e Pechino. Una giuria americana ha riconosciuto il colosso tecnologico cinese responsabile di furto di segreti commerciali, provocando la reazione del governo cinese.

Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha dichiarato che Pechino si oppone fermamente a quella che definisce la «repressione e il contenimento» delle imprese cinesi da parte degli Stati Uniti. Il governo, ha aggiunto, sosterrà la difesa dei diritti e degli interessi legittimi delle proprie aziende.