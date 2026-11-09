Cracovia, morto in ospedale l’autore della strage

È morto in ospedale l’autore della strage di Cracovia. Il giovane polacco di 24 anni, rimasto gravemente ferito negli scontri con la polizia, è deceduto questa mattina alle 4.30.

A darne notizia è stata la polizia del voivodato della Piccola Polonia, di cui Cracovia è il capoluogo. «Vi informiamo che l’autore dei tragici eventi è deceduto questa mattina in ospedale», si legge in un messaggio pubblicato su X.

La notizia è stata confermata anche dal dirigente della regione, Krzysztof Kleczar: «Alle 4.30 del mattino, l’autore dell’attentato è deceduto in uno degli ospedali di Cracovia».