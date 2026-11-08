Egitto, scontro tra due treni vicino al Cairo: almeno 4 morti e 88 feriti

Grave incidente ferroviario in Egitto, dove due treni si sono scontrati nei pressi di Giza, a sud del Cairo. Nell’impatto sono deragliati diversi vagoni e il bilancio provvisorio è di almeno quattro morti e 88 feriti, secondo le autorità. Un convoglio diretto da Giza a Fayoum ha urtato la parte posteriore di un altro treno che viaggiava dal Cairo verso Assuan. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della regione.