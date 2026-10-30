Spagna, Sánchez: «È venuta meno la fiducia nell’alta velocità»

Da non perdere
Trump grida alla frode in Alaska: «I democratici hanno barato, va perseguita»
Il presidente Usa accusa i democratici di un complotto per confondere gli elettori in vista delle elezioni di metà mandato. Nel mirino la candidata al Senato Mary Peltola e un rivale omonimo del senatore repubblicano in carica.
Donald Trump ha votato in Florida per le midterm
Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.
Francia, quasi 1.000 arresti durante le proteste: scontri e lacrimogeni
Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez: «Il numero è destinato a salire» con l’arrivo di ulteriori dati. Scontri con la polizia durante le manifestazioni in diverse zone del Paese.
Serbia alle urne dopo le proteste, Vučić si gioca la maggioranza
Circa 6,5 milioni di elettori chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento. Il movimento studentesco sfida il Partito progressista serbo dopo mesi di proteste contro il governo.
Albania, rissa in Parlamento tra maggioranza e opposizione
Scontro tra deputati nell’aula parlamentare mentre proseguono le manifestazioni contro il premier Edi Rama. L’opposizione accusa il governo di aver represso con la violenza i cortei nella capitale, dove gli studenti chiedono più investimenti nell’istruzione e le dimissioni del capo del governo.
Serbia, migliaia di studenti in marcia su Belgrado prima del voto
Studenti arrivati a piedi da diverse città serbe convergono sulla capitale per la manifestazione conclusiva della campagna. Domenica 25 ottobre le elezioni parlamentari anticipate, con la lista sostenuta dal movimento studentesco che sfida il partito al governo.
Trump sulle violenze in Francia: «Che diavolo hanno combinato? Da noi non accadrà»
Il presidente americano è intervenuto durante un comizio in Carolina del Sud, dopo che le proteste in diverse città francesi sono degenerate in violenze nel fine settimana. Il suo discorso è stato interrotto più volte da alcuni manifestanti.