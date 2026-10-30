Spagna, Sánchez: «È venuta meno la fiducia nell’alta velocità»

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Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.

Albania, rissa in Parlamento tra maggioranza e opposizione
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Albania, rissa in Parlamento tra maggioranza e opposizione

Scontro tra deputati nell’aula parlamentare mentre proseguono le manifestazioni contro il premier Edi Rama. L’opposizione accusa il governo di aver represso con la violenza i cortei nella capitale, dove gli studenti chiedono più investimenti nell’istruzione e le dimissioni del capo del governo.