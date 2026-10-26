Brasile, Bolsonaro rifiuta il risultato delle elezioni: «Voto da annullare»

Il candidato presidenziale brasiliano di destra, Flàvio Bolsonaro, si rifiuta di riconoscere la vittoria del presidente uscente, il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, alle elezioni presidenziali. Secondo i risultati ufficiali, Lula ha ottenuto il 51,75% dei voti, contro il 48,25% di Bolsonaro.

L’ex presidente ha definito i risultati «impossibili» e annunciato l’intenzione di contestare il voto: «Ci assumeremo il rischio di chiedere l’annullamento di queste elezioni».

Le operazioni di voto sono state segnate dalle polemiche dopo che la Corte Suprema ha disposto una proroga di due ore. Lula aveva denunciato la rimozione di autobus dalla circolazione in diverse città, sostenendo che ciò impedisse a numerosi cittadini di raggiungere i seggi.

Donald Trump ha votato in Florida per le midterm
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Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre
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Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre

Il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, è rimasto bloccato questa mattina per un’azione di protesta a sostegno del movimento dei liceali, secondo quanto riferito dalla direzione del Louvre e dai sindacati all’Agence France-Presse.