Brasile, Bolsonaro rifiuta il risultato delle elezioni: «Voto da annullare»

Il candidato presidenziale brasiliano di destra, Flàvio Bolsonaro, si rifiuta di riconoscere la vittoria del presidente uscente, il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, alle elezioni presidenziali. Secondo i risultati ufficiali, Lula ha ottenuto il 51,75% dei voti, contro il 48,25% di Bolsonaro.
L’ex presidente ha definito i risultati «impossibili» e annunciato l’intenzione di contestare il voto: «Ci assumeremo il rischio di chiedere l’annullamento di queste elezioni».
Le operazioni di voto sono state segnate dalle polemiche dopo che la Corte Suprema ha disposto una proroga di due ore. Lula aveva denunciato la rimozione di autobus dalla circolazione in diverse città, sostenendo che ciò impedisse a numerosi cittadini di raggiungere i seggi.