Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.
Trump e la moglie Melania hanno espresso il proprio voto prima che il presidente prendesse parte a un comizio elettorale in Georgia, uno stato del sud degli Stati Uniti.
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Francia, quasi 1.000 arresti durante le proteste: scontri e lacrimogeni
Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez: «Il numero è destinato a salire» con l’arrivo di ulteriori dati. Scontri con la polizia durante le manifestazioni in diverse zone del Paese.
Parigi in coprifuoco: pendolari bloccati dalla chiusura della metro
La polizia ha disposto nuove restrizioni in alcune zone della capitale francese che avevano riportato la calma dopo gli scontri e i saccheggi del fine settimana.
Portogallo, sgomberata anche a Lisbona la tendopoli contro il carovita
Dopo la fine pacifica del presidio a Porto, la polizia è intervenuta all’alba nella piazza del Rossio per rimuovere le tende degli attivisti che protestavano per il diritto alla casa. Segnalati fermi e almeno una decina di feriti. Annunciata una nuova manifestazione per le 19.
Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre
Il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, è rimasto bloccato questa mattina per un’azione di protesta a sostegno del movimento dei liceali, secondo quanto riferito dalla direzione del Louvre e dai sindacati all’Agence France-Presse.
Francia: scontri a Parigi e Lione, assalto al municipio di Marsiglia
Decine di arresti nella capitale, dove sono stati lanciati lacrimogeni e innalzate barricate. A Marsiglia alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nel municipio, mentre a Lione un corteo non autorizzato ha tentato di forzare il blocco delle autorità.
Houthi, raid su Riad: «Colpiti aeroporti e impianti energetici»
Il portavoce militare Yahya Saree rivendica quattro operazioni nelle ultime 24 ore con missili balistici, missili da crociera e droni. Nel mirino anche gli aeroporti di Riad e Dammam e due impianti di Aramco
Brasile, Flávio Bolsonaro batte Lula e vola al ballottaggio
Il candidato del PL chiude il primo turno al 47,03% contro il 45,16% del presidente uscente. Lula: «Risultato inaspettato, vinceremo ai supplementari».