Donald Trump ha votato in Florida per le midterm

Il presidente Usa Donald Trump ha votato in anticipo nel suo stato di residenza, la Florida, in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre che vedono il suo Partito Repubblicano impegnato a mantenere il controllo del Congresso.

Trump e la moglie Melania hanno espresso il proprio voto prima che il presidente prendesse parte a un comizio elettorale in Georgia, uno stato del sud degli Stati Uniti.

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre
Mondo

Francia, i manifestanti bloccano l’accesso al Louvre

Il museo più visitato al mondo, nel cuore di Parigi, è rimasto bloccato questa mattina per un’azione di protesta a sostegno del movimento dei liceali, secondo quanto riferito dalla direzione del Louvre e dai sindacati all’Agence France-Presse.