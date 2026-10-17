Francia: scontri a Parigi e Lione, assalto al municipio di Marsiglia

La Francia ha vissuto una giornata di tensione per le proteste contro il carovita. Oggi a Parigi si sono registrati decine di arresti, mentre in diverse città del Paese prendevano il via manifestazioni e azioni di protesta, promosse in particolare dagli ex «gilet gialli» e dai giovani, nell’ambito di una mobilitazione dalle forme diverse.

Nella capitale si sono verificati scontri, con il lancio di gas lacrimogeni e la costruzione di barricate contro le forze dell’ordine. Tensioni anche a Marsiglia, dove alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nel municipio.

A Lione, invece, un corteo non autorizzato si è riversato nelle strade e ha tentato di forzare il blocco predisposto dalle autorità.