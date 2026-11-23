Quasi 300 migranti sono sbarcati sull’isola di El Hierro, nell’arcipelago delle Canarie, dopo essere stati soccorsi dai servizi di salvataggio marittimo spagnoli. Tra le persone a bordo dell’imbarcazione ci sono anche donne e bambini. I migranti sono stati condotti sull’isola, una delle più piccole dell’arcipelago spagnolo, dopo l’intervento dei soccorritori in mare.
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