Israele, Herzog affida a Eisenkot l’incarico di formare il governo

Gadi Eisenkot ha ricevuto ufficialmente dal presidente israeliano Isaac Herzog l’incarico di formare il nuovo governo, dopo le elezioni del 27 ottobre. Il leader di Yashar avrà a disposizione 28 giorni per costruire una maggioranza e formare il nuovo esecutivo. Se il tempo non dovesse bastare, Herzog potrà concedergli un’ulteriore proroga di 14 giorni. Nel conferire il mandato, il presidente ha rivolto un appello all’unità nazionale: «È il momento di tendere la mano, di fare tutto il possibile, per quanto possibile, in nome dell’unità nazionale».