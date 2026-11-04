Midterm, Trump ammette la delusione: «Parte del risultato è per l’Iran»

Donald Trump commenta il risultato delle elezioni di midterm in un’intervista a Fox e non nasconde la propria delusione per la performance di alcuni candidati. «Pensavo che alcuni avrebbero fatto meglio, sono un po’ sorpreso», ha dichiarato il presidente americano. Trump ha inoltre attribuito all’Iran una parte della responsabilità per il risultato negativo.