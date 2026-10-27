Elezioni Israele, Netanyahu al voto con la moglie: «Votate come si deve»

Benjamin Netanyahu si è recato al seggio elettorale di Gerusalemme insieme alla moglie Sara per votare alle elezioni legislative israeliane. Prima di deporre la scheda nell’urna, il primo ministro ha rivolto un appello agli elettori, invitandoli a scegliere «come si deve».

«Dato che non mi è consentito esprimermi in modo esplicito, dirò semplicemente: votate come si deve. È ciò che facciamo noi, per il futuro dello Stato di Israele. Andate a votare!», ha dichiarato Netanyahu, esortando i cittadini a partecipare alla consultazione.