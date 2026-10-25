Lega, Salvini confermato segretario per la quarta volta: 465 voti contro 146

Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega per la quarta volta. Resterà in carica per altri quattro anni, fino al 2030.
È questo l’esito del voto al congresso straordinario del partito, espresso a scrutinio segreto. Salvini ha ottenuto 465 voti, contro i 146 raccolti dallo sfidante Massimo Garavaglia.
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