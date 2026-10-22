Milano, dopo i saccheggi arriva la Folgore: in campo 500 paracadutisti
Matteo Salvini (Ansa)

Adesso è ufficiale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto-legge sulle «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», autorizzando contestualmente la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. Un provvedimento che giunge in un clima nazionale particolarmente infuocato, dopo i saccheggi dello scorso fine settimana in alcune delle principali città italiane.

Salvini annuncia il presidio militare a Milano

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha illustrato le misure operative previste atte a contrastare le proteste violente. Cinquecento paracadutisti della brigata Folgore saranno schierati nelle piazze e nelle stazioni del capoluogo lombardo. «Milano sarà presidiata, e anche le stazioni», ha dichiarato Salvini dalla prefettura, sottolineando come si tratti di militari estremamente qualificati, con un’età media superiore ai 40 anni e con esperienze operative all’estero.

Chi sono i militari della Folgore

La scelta della Folgore è tutt’altro che casuale. Si tratta infatti di una delle unità d’élite dell’Esercito italiano, con una tradizione consolidata nelle missioni internazionali. Il profilo scelto, militari senior con esperienza sul campo, risponde a una logica calzante con le peculiari esigenze contemporanee: presidiare senza intimidire, essere visibili senza essere percepiti come forza d’occupazione. Per intervenire sul territorio milanese, i militari avranno a disposizione i veicoli blindati Lince, così come droni per gli interventi rapidi.

I limiti del mandato

Salvini ha tenuto a precisare i confini dell’intervento: i militari opereranno «rispettando la normativa vigente», in affiancamento alle forze dell’ordine ordinarie. Non sostituiscono pertanto polizia e carabinieri, ma li integrano per affrontare una eventuale emergenza, come quella verificatasi a Milano sabato 17 e domenica 18 ottobre. Una distinzione che conta moltissimo, poiché il ricorso all’esercito in funzione di ordine pubblico interno è sempre una misura straordinaria, soggetta a vincoli giuridici precisi. D’altronde, anche quella dei saccheggi è una situazione (almeno si spera) straordinaria.

Governo

Cortei violenti, stretta del governo. Ma Mattarella ferma i poteri speciali ai militari

Il Consiglio dei ministri introduce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione: si rischiano fino a 5 anni di carcere e 20.000 euro di multa per chi partecipa alle violenze di gruppo. Estesa anche la flagranza differita, mentre salta, dopo le interlocuzioni con il Quirinale, l’ipotesi di attribuire funzioni di polizia giudiziaria ai militari. Meloni: «Chi rompe paga e se è minore pagano i suoi genitori».