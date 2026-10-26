Manovra, Tajani: «Contributo da banche e assicurazioni, ma niente tassa sugli extraprofitti»

Per finanziare la manovra economica servirà il contributo di tutti, ma senza una tassazione degli extraprofitti. È la posizione espressa da Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, a margine dell’assemblea di Federchimica a Milano.

«Noi abbiamo sempre detto che siamo assolutamente contrari alla tassazione degli extraprofitti, che non ci sarà. Anche perché che cos’è un extraprofitti e chi decide che cos’è un extraprofitti?», ha affermato Tajani.

Il ministro ha quindi indicato la strada della collaborazione: «Ci sarà un contributo di banche, assicurazioni e anche di altre realtà, perché in un momento come quello che stiamo vivendo è indispensabile avere l’aiuto di tutti».

Una richiesta che, ha precisato, non dovrà avere carattere punitivo. «Per quanto mi riguarda, non con una visione punitiva, ma con una richiesta di collaborazione per aiutare l’Italia in un momento in cui dobbiamo affrontare il tema del caro energia», ha concluso.