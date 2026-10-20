Carta Dedicata a te, 500 euro per la spesa: chi ne ha diritto e come funziona

Il contrasto alla povertà alimentare e al carovita trova un nuovo margine di stabilità pluriennale. Il governo ha confermato e strutturato il rifinanziamento della social card per il biennio 2026-2027, garantendo un contributo annuale di 500 euro caricato direttamente sulle carte prepagate gestite da Poste Italiane.

Un’iniezione di risorse pensata per sollevare i bilanci dei nuclei familiari a basso reddito, con il primo calendario di accrediti già fissato a partire dal 4 novembre 2026. La misura si consolida così come uno degli strumenti centrali dell’architettura di welfare per accompagnare le spese primarie delle fasce più fragili della popolazione.

Chi può ricevere la Carta Dedicata a te 2026

Non serve fare domanda. I beneficiari vengono individuati automaticamente dall’Inps, che incrocia le dichiarazioni Isee già presentate con le verifiche dei Comuni. Per rientrare nella platea bisogna essere residenti in Italia, avere un Isee ordinario sotto i 15mila euro e risultare iscritti all’anagrafe con tutti i componenti del nucleo familiare.



Essere sotto la soglia reddituale, tuttavia, non garantisce la carta. Le risorse disponibili non bastano per tutte le famiglie che soddisfano i criteri di base, e questo introduce una gerarchia nelle assegnazioni: in caso di fondi insufficienti, hanno la precedenza i nuclei con almeno tre componenti e figli minorenni. A parità di condizioni, passa avanti chi ha l’Isee più basso.



Restano esclusi i nuclei che già percepiscono l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti o altri sussidi contro la povertà. Fuori inoltre chi riceve indennità di disoccupazione (Naspi o Dis-Coll) o è in cassa integrazione.



Per sapere se si rientra nell’elenco occorre consultare il sito del proprio Comune, solitamente nella sezione dedicata ai servizi sociali o nelle notizie istituzionali. Le liste sono anonime: al posto dei nomi compaiono i numeri di protocollo della Dichiarazione sostitutiva unica. Questo codice si trova in cima all’attestazione Isee e inizia con la stringa INPS-ISEE-2026. Basta cercarlo nel documento pubblicato online.

Cosa si può acquistare

Il primo accredito parte dal 4 novembre. Chi possiede già la tessera degli anni precedenti e rientra ancora tra i beneficiari non deve fare nulla: è sufficiente attendere la ricarica automatica. Per chi la riceve per la prima volta, invece, il Comune invia una comunicazione e il ritiro avviene presso un ufficio postale abilitato, presentando codice fiscale e documento di identità in corso di validità.



Una volta attivata, la carta impone una scadenza precisa: almeno un acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026. In caso contrario, la tessera si blocca e il contributo va inevitabilmente perduto.



I 500 euro sono destinati esclusivamente all’acquisto di generi alimentari essenziali presso i negozi convenzionati. Non è consentito comprare alcolici e, a differenza degli anni passati, nemmeno carburante.



A questo si aggiunge un vantaggio ulteriore. Grazie agli accordi stipulati dal ministero con Federdistribuzione, Coop, Conad e Lidl, nelle catene aderenti si ottiene uno sconto del 15 per cento, cumulabile con le promozioni già in corso

Cosa deve fare chi non è nell’elenco

Attenzione: non trovare il proprio protocollo nella lista non implica necessariamente un errore. Prima di tutto conviene verificare di aver consultato la versione definitiva dell’elenco e di aver cercato il codice corretto, specie se esistono più attestazioni Isee intestate al nucleo.



Le ragioni dell’esclusione possono essere diverse: la precedenza assegnata ai nuclei più numerosi o l’incompatibilità con altre misure di sostegno, come l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti, la Naspi o la cassa integrazione. I Comuni, peraltro, non hanno la facoltà di inserire nuove famiglie in autonomia, né esiste una procedura di reclamo o una finestra per presentare richieste tardive: la selezione spetta interamente all’Inps. Per chiarire eventuali dubbi è opportuno rivolgersi allo sportello dei servizi sociali del Comune o a una sede Inps, portando con sé l’attestazione Isee con il numero di protocollo.