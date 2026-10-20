Carta Dedicata a te, 500 euro per la spesa: chi ne ha diritto e come funziona

Il contrasto alla povertà alimentare e al carovita trova un nuovo margine di stabilità pluriennale. Il governo ha confermato e strutturato il rifinanziamento della social card per il biennio 2026-2027, garantendo un contributo annuale di 500 euro caricato direttamente sulle carte prepagate gestite da Poste Italiane.
Un’iniezione di risorse pensata per sollevare i bilanci dei nuclei familiari a basso reddito, con il primo calendario di accrediti già fissato a partire dal 4 novembre 2026. La misura si consolida così come uno degli strumenti centrali dell’architettura di welfare per accompagnare le spese primarie delle fasce più fragili della popolazione.
Chi può ricevere la Carta Dedicata a te 2026
Non serve fare domanda. I beneficiari vengono individuati automaticamente dall’Inps, che incrocia le dichiarazioni Isee già presentate con le verifiche dei Comuni. Per rientrare nella platea bisogna essere residenti in Italia, avere un Isee ordinario sotto i 15mila euro e risultare iscritti all’anagrafe con tutti i componenti del nucleo familiare.
Essere sotto la soglia reddituale, tuttavia, non garantisce la carta. Le risorse disponibili non bastano per tutte le famiglie che soddisfano i criteri di base, e questo introduce una gerarchia nelle assegnazioni: in caso di fondi insufficienti, hanno la precedenza i nuclei con almeno tre componenti e figli minorenni. A parità di condizioni, passa avanti chi ha l’Isee più basso.
Restano esclusi i nuclei che già percepiscono l’Assegno di inclusione, la Carta acquisti o altri sussidi contro la povertà. Fuori inoltre chi riceve indennità di disoccupazione (Naspi o Dis-Coll) o è in cassa integrazione.
Per sapere se si rientra nell’elenco occorre consultare il sito del proprio Comune, solitamente nella sezione dedicata ai servizi sociali o nelle notizie istituzionali. Le liste sono anonime: al posto dei nomi compaiono i numeri di protocollo della Dichiarazione sostitutiva unica. Questo codice si trova in cima all’attestazione Isee e inizia con la stringa INPS-ISEE-2026. Basta cercarlo nel documento pubblicato online.
Cosa si può acquistare
Cosa deve fare chi non è nell’elenco
Contenuto riservato agli abbonati
Prosegui con la lettura >
Contenuto riservato agli abbonati
Rinnova il tuo abbonamento per proseguire con la lettura >