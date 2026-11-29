La sinistra denuncia il presunto privilegio fiscale dei lavoratori autonomi e attacca l’estensione della flat tax da 85.000 a 100.000 euro di ricavi. Ma a guardare chi beneficia del regime forfettario, il bersaglio della polemica è diverso: giovani professionisti, lavoratori precari e partite Iva con redditi tutt’altro che elevati. A smontare la narrazione dei privilegiati è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che fotografa una platea composta prevalentemente da giovani, con redditi contenuti e poche tutele.

I numeri parlano chiaro. In Italia i contribuenti forfettari sono più di 2 milioni, su quasi 4 milioni di partite Iva. Il reddito medio annuo dichiarato, al netto delle perdite: 17.180 euro.

Chi lavora in proprio non ha tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi pagati, Tfr e non può contare sulle stesse protezioni sociali dei dipendenti in caso di crisi o malattia. Una categoria vulnerabile, non una casta di privilegiati.

Anche il confronto tra il 15% pagato dai forfettari e il 43% dell’aliquota Irpef massima dei dipendenti è fuorviante. L’imposta sostitutiva non si applica al fatturato, ma a un reddito determinato attraverso coefficienti di redditività diversi a seconda dell’attività. Il reddito lordo del dipendente comprende invece mensilità aggiuntive, scatti, superminimi.

Forfettari e dipendenti, perché il confronto tra aliquote è fuorviante: basi imponibili e tutele diverse

Mettere sullo stesso piano le due percentuali significa ignorare che le basi imponibili sono diverse. Non si può trasformare ogni alleggerimento fiscale per chi lavora in proprio in un regalo ai ricchi. La soglia più alta, dunque, non trasforma automaticamente il contribuente in un reddito elevato: amplia la platea di chi può restare in un regime semplificato.

Intanto la legge di Bilancio entra nel mese decisivo. Da giovedì ripartono le votazioni sugli emendamenti in commissione Bilancio alla Camera. La partita entrerà nel vivo dal 10 dicembre, settimana successiva, quando è atteso il deposito delle proposte di governo e relatori.

Da lì la corsa contro il tempo: chiusura dei lavori in commissione entro il 16, approdo in Aula il 18 e obiettivo di approvare il testo alla Camera entro Natale. Poi il passaggio al Senato, con il via libera entro il 31 dicembre.

Manovra, 500 emendamenti sul tavolo: dal Superbonus alle pensioni, le priorità dei partiti

Sul tavolo ci sono circa 500 emendamenti. Fratelli d’Italia insiste sullo stop alla norma che spalma in dieci anni i crediti del Superbonus, sul condono edilizio in Campania, sulla revisione della stretta alle rivalutazioni delle pensioni e sulla cancellazione dei tagli agli organici della scuola.

La Lega mette in cima alle priorità il condono con il silenzio-assenso per le vecchie sanatorie, l’anticipo pensionistico a 64 anni, la riapertura della rottamazione quater e i rimborsi esentasse per le spese di baby-sitter. Forza Italia chiede lo stop allo spalma-crediti del Superbonus, un condono per le opere minori e l’estensione della Zes unica. Noi Moderati punta sul bonus per il terzo figlio, sugli affitti agli studenti e sui risarcimenti ai negozi danneggiati durante le manifestazioni.

Pensioni, la Cisl contro il taglio della perequazione: «I pensionati non sono un bancomat»

La selezione comincerà con gli emendamenti di governo e relatori. Il tema che scalda di più, e soprattutto quello più costoso, è ovviamente quello relativo all’indicizzazione ridotta delle pensioni sopra quattro volte le minime. «I pensionati non sono un bancomat, non hanno un contratto da rinnovare, quindi la perequazione è l’unico modo per adeguare le loro pensioni al costo della vita.

Abbiamo detto al governo di ritirare quel provvedimento», ha spiegato la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando al Porto di Gioia Tauro a margine della mobilitazione nazionale della Cisl. «Abbiamo giudicato positive alcune scelte perché rispondono a delle richieste che abbiamo fatto in manovra, ma siamo assolutamente contrari al blocco della perequazione per i pensionati».