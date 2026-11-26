Dopo un avvio brillante, il 2026 delle telecomunicazioni europee ha frenato. L’indice Stoxx Europe 600 Telecommunications ha perso il 17,83% a sei mesi e il 6,27% a tre, scivolando circa il 18% sotto i massimi annuali. Da gennaio il saldo resta positivo, ma pesano fusioni, tassi e satelliti. Dopo 15 anni di delusioni, le compagnie telefoniche erano tornate nelle grazie delle banche d’affari: finito il picco degli investimenti nella fibra, si attendevano più cassa e dividendi. Poi la frenata.

Il rallentamento del settore e le differenze tra gli operatori

«Il mercato aveva scommesso su una rinascita rapida dei bilanci grazie al calo degli investimenti nella fibra e alle prime fusioni, ma negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con tassi ancora alti e nuove minacce tecnologiche», spiega Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf.

Forti le differenze. Deutsche Telekom, che capitalizza circa 125,5 miliardi e tratta a 11,66 volte gli utili attesi, con un dividendo del 3,43%, ha perso oltre il 10% a sei mesi anche per la volatilità dell’americana T-Mobile. Swisscom, invece, era arrivata a quasi 25 volte gli utili 2026 nonostante ricavi deboli.

Il risiko delle fusioni in Europa e il caso italiano

Avanza il consolidamento, con l’apertura al passaggio da quattro a tre operatori per Paese: in Francia, Bouygues, Iliad e Orange hanno firmato un accordo da 20,35 miliardi, debito incluso, per spartirsi Sfr, dopo le aggregazioni in Spagna e Regno Unito.

In Italia, dopo l’integrazione Fastweb-Vodafone sotto Swisscom, Tim è passata sotto il controllo di Poste Italiane, salita intorno all’87%. Nei nove mesi 2026 i ricavi sono cresciuti del 4,7% a 10,44 miliardi e l’Ebitda after lease del 2,3% a 2,84 miliardi, con 1,9 miliardi di cassa operativa. Restano, però, 7,21 miliardi di debito netto rettificato e una perdita raddoppiata a 205 milioni.

«Nel caso di Telecom Italia i ricavi e il margine operativo mostrano segnali di tenuta, ma il peso del debito e la perdita netta ricordano che il risanamento richiede tempo anche con un azionista forte come Poste Italiane». osserva Gaziano. Pesa anche Elon Musk. Negli Usa, SpaceX e Starlink puntano a collegare direttamente satelliti e smartphone, sfidando gli operatori mobili. In Europa prevalgono accordi per le aree isolate, ma satelliti e cloud minacciano i margini mentre servono oltre 450 miliardi per reti 5G avanzate e Intelligenza artificiale.

Satelliti e cloud, le nuove minacce per le Tlc

«Il vero rischio per gli operatori tradizionali non è soltanto il costo del denaro, ma che i satelliti e i colossi del cloud li riducano a semplici fornitori di infrastrutture a basso margine», aggiunge Gaziano.

«Le telecomunicazioni europee non sono più titoli difensivi da cedola scontata, ma un settore sempre più selettivo dove contano la qualità dei flussi di cassa e il prezzo pagato in Borsa e la capacità di restare competitivi», conclude Gaziano. Il consolidamento non basta a proteggere dalla volatilità se cambiano tassi e tecnologia.