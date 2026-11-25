L’inverno si annuncia più freddo del previsto. Forte il rischio che mentre fuori scendono le temperature, salgano le bollette. E non c’è piumone sufficiente per proteggersi dal conguaglio. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, agli Stati generali dell’energia organizzati da Forza Italia alla Camera espone una diagnosi tutt’altro che rassicurante. Altro che previsioni del tempo: qui c’è da consultare il bollettino dei prezzi.

Il ragionamento del capo del gruppo petrolifero è semplice: l’Europa rischia di trovarsi con meno gas, scorte più basse e fornitori alternativi che mettono il nostro portafoglio in terapia intensiva. Una combinazione che nel linguaggio delle famiglie, significa una cosa sola: bollette più salate. Esemplifica Descalzi: «L’Europa rischia di avere problemi di approvvigionamento e prezzi più alti».

Lo stop al gas russo e le scorte più basse

Dal primo gennaio, infatti, lo stop europeo alle forniture russe si estenderà anche ai contratti lungo termine. Sul mercato verranno a mancare circa 20 miliardi di metri cubi, che bisognerà cercare altrove. Facile a dirsi. Gli Stati Uniti possono provvedere: ma a che prezzo? Il Gnl americano costa di più e, soprattutto, l’Europa dovrà contenderselo. Un’asta internazionale a colpi di rilanci. A rendere il quadro ancora più buio ci pensano gli stoccaggi: 68,9%, contro il 79,1% di un anno fa. Non siamo ancora al livello della candela sul tavolo e della coperta sulle ginocchia, ma nemmeno nella condizione di guardare all’inverno con l’ottimismo di chi ha appena comprato una stufa nuova. Molto dipenderà dalle temperature e dalla possibilità di ricostituire le riserve. Se farà freddo e il Qatar non riuscirà a riprendere pienamente le esportazioni, il problema potrebbe diventare serio.

Hormuz e il rischio di nuovi rincari

Poi c’è Hormuz. Che per molti è soltanto un nome da atlante geografico, ma per l’energia mondiale è il cassetto con le chiavi di casa. Se il passaggio delle navi resta condizionato dagli attacchi e dai rischi assicurativi, il conto lo pagano tutti. Descalzi quantifica in 25-30 dollari al barile il costo della chiusura. Un pedaggio geopolitico. E non illudiamoci che una discesa delle quotazioni del petrolio si trasformi automaticamente in uno sconto alla pompa. Quando il petrolio sale, il rincaro si vede; quando scende bisogna aspettare che se ne accorga anche il distributore. Coglie l’occasione Matteo Salvini, che non rinuncia a polemizzare sul boicottaggio a Mosca. «Le sanzioni contro la Russia rischiano di diventare ancora più sanzioni contro l’economia italiana. Non ne capisco la logica», osserva il vicepremier.

A riportare un po’ di serenità in sala ci prova Gilberto Pichetto Fratin. Il ministro dell’Ambiente invita a non drammatizzare e ricorda che l’Italia dispone di 19 miliardi di metri cubi di riserve. «Dipende anche tanto dalla temperatura che ci sarà. Se rimane un clima attuale, non credo ci siano problemi». Insomma, la soluzione potrebbe arrivare dal cielo. Più prudente però avere un piano B, e possibilmente anche un piano C. Intanto Eni prova a dare una mano agli automobilisti, prorogando fino al 31 dicembre il tetto al prezzo applicato sulla propria rete di carburanti. Una misura per contenere i rincari mentre il mercato internazionale continua a fare i capricci. Almeno alla pompa, dunque, qualche argine si prova a mettere.

L’allarme delle imprese e la strategia del governo

Se il gas preoccupa, l’acciaio non sorride. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ricorda che con questi prezzi produrre acciaio in Italia diventa sempre più difficile. Per le aziende l’energia può arrivare a pesare quasi la metà dei costi. Non proprio una voce secondaria. Il rischio, avverte, è chiusura e delocalizzazione. Da qui la richiesta di un tavolo urgente per individuare misure strutturali e dare alle imprese stabilità.

A fare gli onori di casa in mattinata era stato Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, che agli Stati generali dell’energia di Forza Italia, arrivati all’ottava edizione, indica nella diversificazione la parola d’ordine. Il confronto, organizzato alla Camera dal deputato Luca Squeri, responsabile azzurro per l’energia, riunisce politica, industria e manager attorno a una domanda che non ha bisogno di troppe spiegazioni: come garantire energia a prezzi sostenibili a un Paese che ne importa gran parte? La risposta di Tajani è un mix di fonti, senza pregiudizi ideologici: rinnovabili, nucleare e altre tecnologie devono convivere. Il carbone va abbandonato, ma non si può pensare che il nucleare sia già pronto a sostituirlo. La transizione, insomma, non è un interruttore da accendere e spegnere a piacimento.