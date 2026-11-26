Ore decisive per la definizione dei dettagli della manovra e la trattativa in maggioranza resta serrata. Al centro della discussione c’è soprattutto il tema pensioni che per Ylenja Lucaselli, membro della commissione Bilancio della Camera (Fratelli d’Italia) «non è una priorità». Nello specifico si riferisce al fondo che consentirebbe un’uscita anticipata a 64 anni: 850 milioni che la Lega vorrebbe stanziare in favore di questa norma. «L’uscita anticipata, secondo me, va discussa in maniera molto più approfondita».

Il vertice a Palazzo Chigi e il dietrofront sul Superbonus

Di questo e non solo si è parlato durante il vertice di maggioranza sulla manovra convocato ieri a Palazzo Chigi poco prima delle 17. Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. È lui a spiegare che sul Superbonus si torna indietro. «Credo rimanga la vecchia norma» spiega. La manovra prevedeva di spalmare in dieci anni oltre 20,5 miliardi di crediti fiscali relativi al Superbonus 2023. La premier ha sollecitato a «cercare di essere ordinati» nel prosieguo dei lavori sulla legge di Bilancio mentre il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha invitato i ministri a ridurre gli emendamenti del governo, che al momento sono circa 90, aggiungendo una forte sollecitazione a far convergere le stesse proposte di modifica sul suo ministero o sul Mef, evitando altre vie. Altra novità potrebbe essere l’aumento di 20 milioni del fondo per le modifiche parlamentari che arriverebbe quindi a circa 130 milioni.

Exit tax, condono e modifiche fiscali

Tra gli emendamenti che dovrebbero passare c’è quello alla exit tax a prima firma proprio di Lucaselli. Il testo punta a restringere sensibilmente il perimetro della nuova imposta prevista dal governo per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Tradotto: la tassa non scatterebbe più per chi lascia l’Italia con almeno 800.000 euro di attività finanziarie, ma solo oltre i 2 milioni di reddito, distinguendo in base al trattamento fiscale del Paese di destinazione. L’obiettivo è restringere l’imposta ai trasferimenti fiscalmente più sospetti, quindi a chi trasferisce capitali verso Paesi che consentono di sottrarsi alla tassazione e allo scambio di informazioni fiscali. Previste modifiche anche al regime fiscale agevolato per gli under 30: detassazione fino al 50% del reddito anziché flat tax dell’1% sugli incrementi reddituali.

Dovrebbe restare anche il cosiddetto condono. In particolare, «ancora deve essere definita la proposta però molti di noi hanno detto e ribadito che questa riguarderà non nuovi condoni ma i vecchi condoni». Salvini propone un emendamento di maggioranza comune nel quale si propone di fissare un termine di sei mesi entro il quale le amministrazioni comunali dovranno rispondere alle vecchie domande di condono pendenti (circa 4,2 milioni), passato il quale scatterebbe il silenzio-assenso e le richieste si intenderebbero accolte.

Sanità e pensioni, i nodi ancora aperti

Per quanto riguarda il capitolo sanità la maggioranza cerca risorse aggiuntive, circa un miliardo per andare incontro alle richieste dei governatori e del ministro Orazio Schillaci. Tra le ipotesi resta in piedi l’idea di recuperare una parte dei fondi per il voucher sanitario agli over 75. L’eventuale revisione di questa misura, molto cara a Forza Italia, rappresenta uno dei nodi politici più delicati. Trovare la quadra nella maggioranza a pochi mesi dal voto quest’anno risulta più complesso del solito perché ogni modifica alle proprie misure verrebbe interpretata come un torto da parte degli alleati. Per questo con le poche risorse a disposizione, ci si muove sui cocci.

Come spiegato, le pensioni, quindi il superamento della Fornero, per la Lega è una priorità a cui sembra impossibile rinunciare. Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha ricordato che attualmente sul capitolo dell’anticipo pensionistico la manovra prevede «un fondo di 850 milioni di euro per i prossimi tre anni per accompagnare l’uscita dal lavoro, con particolare attenzione a chi è in difficoltà, anche attraverso ammortizzatori sociali». L’esecutivo sarebbe al lavoro per individuare «forme di flessibilità», ma sembra non esserci grande fiducia sul mantenimento di questo tesoretto. Anche perché, per finanziare la maggiore rivalutazione delle pensioni, dovrebbe servire oltre un miliardo lordo in più per il 2027. La coperta è sempre corta e i fondi non sembrano moltiplicarsi.

Il calendario degli emendamenti in commissione Bilancio

Intanto però l’orologio corre e le giornate anche: giovedì 3 dicembre è previsto l’inizio dei lavori in commissione Bilancio alla Camera sul fascicolo di emendamenti, secondo quanto stabilito dall’ufficio di presidenza. La seduta del 3 dicembre sarà dedicata all’illustrazione del complesso delle proposte emendative segnalate e all’avvio delle votazioni che proseguiranno poi il giorno seguente, venerdì 4 dicembre. I voti, secondo quanto si prevede nel calendario definito ieri, riprenderanno direttamente mercoledì 9 dicembre. Il termine per il deposito delle proposte emendative da parte dei relatori e del governo è fissato per giovedì 10. L’esame degli emendamenti proseguirà quindi nelle sedute in programma da giovedì 10 a martedì 15 dicembre, fine settimana compreso, poi dovrebbe arrivare il conferimento del mandato ai relatori a riferire all’assemblea. Il 18 dicembre è previsto il suo arrivo in Aula per poi passare velocemente in Senato.