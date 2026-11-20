Le procedure semplificate della Zes superano i confini del Mezzogiorno e diventano una leva di sviluppo nazionale. L’annuncio del premier Giorgia Meloni si è concretizzato in un emendamento del governo alla manovra economica.

Il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa della Zona economica speciale per il Sud, che dal 2024 ha attirato gli investimenti diventando un volano di sviluppo, sarà esteso alle Regioni del Centro-Nord.

Si tratta in particolare dello sportello digitale e dell’autorizzazione unica, che significano tempi più brevi e un solo interlocutore per aprire, ampliare o riconvertire uno stabilimento. L’obiettivo è, come dice l’emendamento incardinato alla manovra quale articolo 85-bis, «favorire sull’intero territorio nazionale l’insediamento di nuove attività economiche».

Meloni ha ricordato che il modello «in questi anni, ha generato un impatto economico di 60 miliardi di euro e ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale». Nei due anni di sperimentazione, nel Sud sono state rilasciate 1.631 autorizzazioni uniche e presentate 17.400 domande di credito d’imposta.

L’estensione al Nord di questo modello «continua il lavoro portato avanti in questi anni per tagliare la burocrazia, garantire al sistema produttivo e industriale tempi più rapidi e procedure più semplici per investire e fare impresa» ha detto il premier.

Le Zes del governo Meloni

In che modo si snellisce la burocrazia lo dice il decreto Sud del 2023. In sintesi, le imprese, invece di fare il solito diro tra Comuni, Regioni e soprintendenze per avere permessi, pareri e nulla osta, possono presentare un’unica domanda e ottenere un’unica autorizzazione, che sostituisce tutti gli altri titoli. Le pratiche passano dallo Sportello unico digitale della Zes, che per questi investimenti prende il posto dei Suap comunali. Il risultato è una gestione centralizzata dei procedimenti su una sola piattaforma.

Il trasferimento di questo modello al Centro-Nord non è automatico ma richiederà dei tempi. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi dovrà preparare un documento di programmazione strategica di durata triennale per definire «la politica di sviluppo dei territori regionali» nonché «le modalità della relativa attuazione».

In particolare, il documento dovrà individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo di tali territori. Alla stesura del documento parteciperanno ministeri, Regioni e Province autonome, con tre rappresentanti indicati da Upi e Anci. Il testo dovrà poi passare dalla Cabina di regia della Zes, allargata ai presidenti delle Regioni del Centro-Nord, ed essere adottato con un decreto del presidente del Consiglio.

A differenza della Zes unica del Mezzogiorno, non sono previste le agevolazioni fiscali e l’insieme degli incentivi oggi in vigore. L’emendamento quindi estende la semplificazione ma non gli sconti fiscali. Il credito d’imposta sugli investimenti resta di pertinenza della Zes unica del Mezzogiorno.

Cosa c’è dietro a questa misura

Con l’estensione al Centro-Nord del modello di semplificazione, viene modificata anche l’organizzazione: il Dipartimento per il Sud diventa Dipartimento per le politiche per il Sud e la Zona economica speciale e acquisisce un nuovo ufficio di livello dirigenziale generale, due di livello non generale e 25 unità di personale in più. Il conto per lo Stato, secondo la relazione tecnica all’emendamento, è di circa 4,8 milioni di euro nel 2027 e di 4,1 milioni l’anno a partire dal 2028.

Soddisfazione da parte del mondo imprenditoriale che da sempre lamenta i lacci e le lungaggini burocratiche. Secondo Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria, «la possibilità di accelerare i tempi delle autorizzazioni per nuovi investimenti e ampliamenti produttivi rappresenta un vantaggio trasversale per tutti i settori e territori, indipendentemente dalle esigenze di reindustrializzazione».

Inoltre, «la semplificazione delle procedure non comporta assorbimento di risorse di bilancio, a differenza del credito d’imposta, che richiede invece adeguate coperture finanziarie».

La misura rappresenta una vittoria politica soprattutto della Lega. «Da mesi portiamo avanti questa battaglia» ha detto il responsabile Economia della Lega e relatore alla manovra, Alberto Gusmeroli. «Il prossimo obiettivo è estendere al Nord anche gli incentivi economici e fiscali».