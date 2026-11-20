La maggioranza si spacca al Senato, con Forza Italia che vota con le opposizioni (esclusa Azione) contro il resto del centrodestra contro l’emendamento sui libri scolastici e universitari digitali, fortemente voluto dal partito del premier, Giorgia Meloni.

Risultato: emendamento approvato con 84 sì, 76 no e un astenuto. L’approvazione, va sottolineato, arriva anche grazie alle numerose assenze dell’opposizione. L’emendamento al dl Scuola impone agli editori di rendere disponibili i libri di testo per scuola e università anche in versione digitale integralmente stampabile, a un prezzo di ameno il 50% inferiore rispetto a quello dell’edizione cartacea.

Un aiuto economico alle famiglie, che potranno così risparmiare molti soldini su una voce che pesa molto sul bilancio, quella dell’acquisto dei libri di testo. Un manuale che costa 40 euro, dunque, dovrà essere disponibile anche in formato elettronico a non più di 20 euro. Il file potrà essere scaricato su un massimo di tre dispositivi e sarà protetto da sistemi tecnologici contro la riproduzione non autorizzata.

Lo studente potrà inoltre stampare, a proprie spese, un’unica copia cartacea, ma soltanto fino al 15% delle pagine del testo. La stampa potrà avvenire a casa oppure attraverso una copisteria, esclusivamente per uso personale e di studio. Vietata la diffusione a terzi. Le nuove disposizioni riguarderanno i libri commercializzati o adottati a partire dall’anno scolastico o accademico successivo a quello in corso all’entrata in vigore della legge.

La crepa tra Forza Italia e il governo

Quella della giornata di ieri è la cronaca di una frattura annunciata: Forza Italia aveva ampiamente anticipato la sua contrarietà alla norma, che danneggia ovviamente gli editori. Già in mattinata, in commissione Bilancio, il testo presentato dalle senatrici di Fdi Carmela Bucalo e Anna Maria Fallucchi viene bocciato: 12 voti contrari e 11 favorevoli. Decisiva la scelta di Forza Italia di schierarsi con le opposizioni, nonostante il nulla osta del ministero dell’Economia sui profili finanziari dell’emendamento.

Si passa in Aula, dove il presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiarisce che il parere negativo della commissione non impedisce la votazione. Il governo, attraverso la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, si rimette all’Assemblea.

Si va al voto e arriva l’approvazione, con il voto contrario dei forzisti. Il voto azzurro è compatto: tutti i 16 senatori presenti si esprimono contro, compresi i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo. «Il giudizio su questo decreto», dice in Aula la capogruppo di Forza Italia, Stefania Craxi, «è pienamente positivo, risponde a esigenze concrete della scuola».

Poi, la spiegazione del «no» all’emendamento di Fdi: «Vogliamo tutelare la filiera degli editori, delle cartiere, dei librai», sottolinea la Craxi, «dei cartolibrari. L’obiettivo è quello di rendere più accessibili i materiali didattici ma questa norma non lo raggiunge, poiché stampare un libro costerà più del 50% e il risultato sarà che le famiglie meno abbienti rinunceranno alla carta».

La mediazione di Tajani

Fa come al solito l’equilibrista il leader di Forza Italia, e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani: «Come Forza Italia», argomenta Tajani, «abbiamo votato contro un emendamento di un partito della maggioranza che non condividevamo nel merito, perché abbiamo ascoltato il grido di dolore di un settore, quello dell’editoria, che è in difficoltà e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale. Tutto qua. Non era un emendamento del governo, era un emendamento di un partito presentato in Parlamento. Il governo non c’entra niente».

Tajani ha ascoltato il grido di dolore degli editori, non quello di giubilo delle famiglie, che con questa novità risparmieranno, secondo Skuola.net, circa 400 milioni di euro. E gli editori si arrabbiano (eufemismo): «È una misura che non risolve il problema del costo dei libri per le famiglie e gli studenti», si lamenta il presidente dell’Associazione italiana editori, Innocenzo Cipolletta, «favorisce la diffusione della pirateria che il governo sostiene di voler combattere, ma scarica sull’editoria educativa e accademica l’onere di una politica di sostegno che dovrebbe invece essere responsabilità pubblica. Una norma che interviene sul diritto d’autore, altera il valore economico dell’opera e mette a rischio la sostenibilità di un settore essenziale per la qualità della formazione nel nostro Paese. Siamo profondamente preoccupati e non ci arrendiamo: contrasteremo questa misura in ogni modo e in tutte le sedi».

Cosa ne pensano al di fuori del governo

Contrari anche i presidi: «L’apprendimento attraverso il supporto cartaceo», dice all’Ansa il presidente nazionale Dirigentiscuola, Attilio Fratta, «non è sostituibile da nessuna versione digitale. La possibilità di avere un contatto materiale con i testi, appropriarsene, sottolinearli e stimolare la memoria visiva attraverso azioni concrete è preziosa per lo sviluppo delle aree cerebrali. Capisco gli aspetti economici e ambientali, ma vogliamo disabituare del tutto i giovani a utilizzare i libri cartacei che per decenni sono stati al centro dell’apprendimento? Non sono già troppo dipendenti dal digitale?».

Quindi, con i nostri ragazzi incollati h24 agli smartphone per consultare social e siti – e già costretti a sorbirsi l’euforia per la Didattica a distanza, in tempo di pandemia – ora il problema sono i libri digitali, comodi, economici e che fanno risparmiare tonnellate di carta…