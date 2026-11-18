«I colossi dei social devono rispondere delle manipolazioni». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sollevato il tema della responsabilità delle grandi piattaforme digitali durante la sua informativa alla Camera sulla guerra ibrida, chiedendo un intervento coordinato a livello nazionale, europeo e internazionale.

«L’autocrazia contorna i social in casa propria e usa i nostri, aperti, per condizionare il dibattito e la nostra evoluzione di pensiero», ha affermato Crosetto. Le regole europee, a cominciare da quelle sui servizi digitali, esistono già, ma secondo il ministro «vanno applicate con rigore e rese più incisive».

Crosetto ha chiamato in causa direttamente le società che gestiscono le piattaforme: «Chi guadagna miliardi con i social non può disinteressarsi dagli effetti, a partire dalla profilazione degli utenti, soprattutto dei minori». E ha aggiunto: «Non ha senso che noi non chiediamo a chi fa i miliardi coi social di non avere alcuna responsabilità di come quei social possono influenzare, manipolare o raccogliere dati su di noi o sui nostri figli».

Il ministro ha infine sottolineato la difficoltà di affrontare la questione, considerando che queste aziende «sono più potenti degli Stati», ma ha invitato a porre il problema e a cercare una soluzione condivisa: «Serve una risposta comune con gli alleati».