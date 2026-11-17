Si arriva all’ultimo giorno per la consegna degli emendamenti alla Camera con una buona dose di speranza per quanto riguarda le pensioni e non solo. Dopo le pressioni della Lega, è il presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, a mostrarsi possibilista in un’intervista a Repubblica.

«Penso che bisognerà provare a lavorare sulla rivalutazione. In altre leggi di Bilancio l’abbiamo lasciata piena una volta fino a cinque volte il minimo, un’altra volta fino a quattro. Se riuscissimo a fare cinque volte, non sarei scontento». In sostanza, la soglia salirebbe da 2.447 a poco più di 3.000 euro lordi al mese.

Adattare le pensioni al costo della vita, insomma, resta una priorità per questo governo che in un momento di incertezza economica così forte vuole mandare un segnale a quanti fanno più fatica per arrivare alla fine del mese.

Il presidente del Consiglio e i due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, con Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si confronteranno questa mattina sui nodi emersi negli ultimi giorni.

Per Tajani, «la manovra è buona ma si può fare di più». «È una buona manovra, intanto, che va nella direzione del sostegno ai giovani, al ceto medio, agli anziani. È una manovra che ha investito anche sulla sanità, ma si può fare ancora di più. Noi siamo impegnati perché si possa intervenire ancora per gli stipendi dei medici e degli infermieri che lavorano nel servizio sanitario».

Come potrebbe cambiare la manovra

Tajani cita anche la scuola: «Deve essere dato un segnale», e «in più c’è il tema delle pensioni: siamo impegnati a lavorare, a fare delle proposte e mi auguro che durante il dibattito parlamentare anche qualche miglioramento per l’aspetto delle pensioni ci sia».

La necessità è mantenere l’equilibrio dei conti nonostante la revisione di alcuni capitoli. Restano le tre priorità, oltre alle pensioni, anche sanità e scuola. Per quanto riguarda la scuola, il governo ha promesso il ritiro delle misure sulle assunzioni.

Osnato ha spiegato: «Non so se salterà tutta la norma o solo in parte. O se verrà ricalibrata». E poi, sul punto: «Come vogliamo usare le risorse? Con nuovi docenti? Valutiamo quanti ne servono e dove. Come le spenderei io? Se in una classe elementare ci sono 18 studenti e quattro o cinque maestre, forse dovremmo fare una riflessione. E credo che dovremmo pensare di più agli edifici fatiscenti, alle lingue, all’informatica, ai laboratori. In questa manovra ci sono risorse per la climatizzazione delle scuole che può favorire il prolungamento del calendario scolastico».

Insomma, anche rivedendo la misura, il tema della sproporzione resta. Inoltre, la cancellazione ha un costo: gli stimati 85 milioni di euro risparmiati nel 2027 che ora bisognerà cercare altrove.

Si parla di rivedere anche il provvedimento del voucher per le spese sanitarie, l’idea è di restringere la platea con la soglia che dovrebbe scendere dai 28.000 annui ai 25.000: con quel che se ne ricava si potrebbero aggiungere altri fondi alla sanità.

La zavorra del Superbonus

Per quanto riguarda il Superbonus, che pesa e peserà ancora per molto, i rimborsi dei crediti di imposta programmati nel 2027 sono spalmati su 10 anni. Cifra in ballo: 20,5 miliardi di euro, ma le pmi potrebbero o ottenere l’intero importo nel 2027.

Dopo le forti critiche di Confindustria, che chiede un tavolo di confronto con il governo, è possibile che si vada verso la rimodulazione del testo. Da rivedere anche la exit tax, l’imposta per i contribuenti sopra gli 800.000 euro di reddito che spostano la residenza fuori dall’Italia.

Nel testo della manovra la misura introduce un prelievo del 26% sulle plusvalenze finanziarie latenti, ovvero i guadagni maturati su partecipazioni e titoli ma non ancora incassati. Incasso previsto per lo Stato: 3,3 milioni di euro nel 2027.

La soglia potrebbe aumentare da 800.000 euro a 5 milioni di euro. Una bella differenza che però consentirebbe di evitare una fuga di investitori come paventa Forza Italia che appunto chiede un restringimento della platea. Giorgetti per questo ha manifestato apertura per possibili correttivi, come l’innalzamento della soglia patrimoniale sopra il milione e l’estensione del requisito temporale. Attualmente riguarda chi ha residenza fiscale in Italia per almeno sei anni.

I prossimi appuntamenti della manovra

Dopo la presentazione degli emendamenti, oggi entro le 18, sono previste per lunedì 23 novembre alle 13 le comunicazioni sulle ammissibilità, con successiva riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione del prosieguo dei lavori in commissione anche ai fini della definizione del numero delle proposte emendative da segnalare.

Sempre lunedì 23, alle 20, scade il termine per le richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità, mentre martedì 24 alle 13 ci sarà la comunicazione in ordine all’esito delle richieste di riesame. Il termine per le segnalazioni delle proposte emendative dovrebbe essere fissato per la giornata di mercoledì 25 novembre.